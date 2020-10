Ein Besuchsverbot gilt ab Samstag, 24. Oktober, in den Einrichtungen der Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis, also im St. Elisabeth-Hospital Iserlohn und im St. Vincenz-Krankenhaus Menden.



Das dient zum einen dazu, die Patienten und die Mitarbeiter vor einer vermeidbaren Infektionsgefahr zu schützen. Zum anderen möchten die Kliniken durch diese Maßnahmen der Bevölkerung auch weiterhin eine medizinische Behandlung auf höchstem Niveau anbieten.

Die Ambulanzen sind nach wie vor als erste Anlaufstelle uneingeschränkt für die Patienten da. Und auch die Fachbereiche in den Kliniken halten ihre Sprechstunden wie gewohnt ab, so dass sich jeder Patient auf eine planmäßige und uneingeschränkte Durchführung seiner begonnenen bzw. anstehenden Behandlung verlassen kann.

Ausnahmen im Einzelfall

Im Einzelfall, wie bei dringenden medizinischen Fragestellungen oder Sterbebegleitungen, werden Ausnahmen beim Besucherzugang nach vorheriger Absprache für nahestehende Personen unter hohen Sicherheitsvorkehrungen zugelassen. Nachrichten oder persönliche Utensilien werden wie gewohnt über den Empfang an die Patienten weitergegeben.