Der Standort für Altglas- und Altpapierbehälter an der Hansaallee / Ecke Teutoburger Straße muss wegen der Neubebauung des ehemaligen Hänsel Textil-Geländes zunächst aufgelöst werden. Die Sammelbehälter werden abgezogen.

Nahegelegene Ausweichstandorte befinden sich zum Beispiel an der Hansaallee / Ecke Barbarossastraße, an der Brausestraße / Ecke Prinzenstraße, an der Barbarossastraße / Ecke In der Bredde sowie am westlichen Ende des Schleddenhofer Weges (Parkplatz an der Mendener Straße).