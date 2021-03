Das Gesundheitsforum der Volkshochschule Iserlohn greift am Mittwoch, 17. März, von 19 bis 20.30 Uhr den spannenden und vielfältigen Themenbereich "Achtsamkeit" in einem entgeltfreien Online-Vortrag auf.

Die Achtsamkeitstrainerin Martina Erlemann erläutert anschaulich das Konzept der Achtsamkeit und seine Bedeutung für die Stärkung der mentalen bzw. psychischen Gesundheit. Sie gibt Antworten auf Fragen wie "Was bedeutet Achtsamkeit und warum ist es so wichtig, etwas mehr davon in unseren Alltag zu integrieren?" und bietet hilfreiche Tipps sowie weiterführende Informationen. Diplom-Psychologin Nadja U. Pesch übernimmt die Moderation.

Anmeldungen unter der Kurs-Nummer 211_31003W nimmt die VHS Iserlohn, Bahnhofsplatz 2, Tel. 02371-217-1943, gerne schriftlich per Anmeldekarte, online unter www.vhs-iserlohn.de oder per VHS-App entgegen. Nach Anmeldung erhalten die Teilnehmenden einen Link zur Teilnahme.