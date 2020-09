Sonntag, 13.09.2020

Der "Danzturm" erhielt seinen Namen nach dem am 28. Mai 1905 verstorbenen Ehrenbürger der Stadt Iserlohn, Ernst Danz. Dieser hatte sich u. a. auf dem Gebiet des höheren Schulwesens verdient gemacht.

Um den Bau des Turmes zu finanzieren, fand in der "Alten Halle" auf der Alexanderhöhe am 10. und 11. Oktober 1908 ein als großes Volksfest ausgerichteter Basar statt. Im Iserlohner Tageblatt wurde am 1. Oktober der „Danzturm-Basar“ bekannt gemacht und rief zu reger Teilnahme und Spenden auf. Auf dem Basar konnten ca. 12.500 Mark eingenommen werden.

Aus diesen Spendengelder wurde der Turm von der Baufirma Otto Schmidt erbaut; geplant wurde er von den Architekten Gebr. Fromme.

Am 22. Mai 1909 war die Turmeinweihung. Der Sauerländische Gebirgsverein brachte für sein Gründungsmitglied Danz eine Gedenktafel am Turm an.

Der Danzturm ist Wahrzeichen von Iserlohn und frei zugänglich, sofern das Restaurant im Nachbargebäude geöffnet hat. Dies war der Fall und ich habe die 100 Treppenstufen bis zur außen angebrachten Aussichtsplattform überwunden und erfreute mich über die Aussicht. Übrigens ist der Turm 28 m hoch.

Im Panorama-Restaurant habe ich mit meiner Mutter gegessen und ich muss schreiben: Kann ich empfehlen; es war soooo lecker.