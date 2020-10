Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreis meldet über das Wochenende einen dramatischen Anstieg der Neuinfektionen. Insgesamt gingen seit Freitag 183 positive Coronanachweise ein. Die Kontaktverfolgung kommt an seine Grenzen. Akut tragen insgesamt 478 Männer und Frauen den Coronavirus in sich. Von den 183 positiv Getesteten kommen 6 aus Hemer und 40 aus Iserlohn.

Der Inzidenzwert (Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner) liegt kreisweit bei 91,9. Das Gesundheitsamt gerät bei der Kontaktverfolgung zunehmend in Verzug.

Mit Schulbeginn ändert der Märkische Kreis seine Teststrategie bei einem Infektionsfall in Schulen und Kitas. Statt zwei wird es dann nur noch einen Test geben. Das Gesundheitsamt stellt die Kontaktpersonen eines positiv Getesteten 14 Tage unter Quarantäne. Bevor sie die Einrichtung wieder besuchen können, werden sie spätestens zwei Tage vor Aufhebung der Quarantäne von den Gesundheitsdiensten getestet.

Heute sind 11 Corona-Abstriche bei Kindern und Betreuern der Offenen Ganztagsschule Parkstraße in Lüdenscheid sowie 22 bei der Offenen Ganztagsschule Nußberg in Iserlohn geplant.