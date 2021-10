Die LEADER-Region LenneSchiene lädt am Montag, 25. Oktober, um 18.30 Uhr zur Auftaktveranstaltung der LEADER-Neubewerbung in die Aula des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Plettenberg ein.

Bereits seit 2016 ist die LenneSchiene LEADER-Region und konnte mithilfe der Fördermittel bisher zahlreiche Projekte unterstützen. Da die Förderperiode 2022 endet, ist es nun an der Zeit sich um die Neubewerbung als LEADER-Region zu kümmern.

Die Veranstaltung ist der Beginn der Reihe „Montags an der LenneSchiene“. An insgesamt sechs Terminen wird gemeinsam mit allen interessierten Bürgern und Bürgerinnen ein Austausch über verschiedenste Themen der LenneSchiene entstehen. Gesucht werden Ideen, die die Menschen in den Dörfern, Städten und Gemeinden bewegen.

In der Auftaktveranstaltung am 25. Oktober können Interessierte Ihre Vorschläge und Wünsche erstmals einbringen. Zudem informiert das Regionalmanagement LenneSchiene über das Förderprogramm LEADER und die Planungen zur Neubewerbung.

Zur besseren Planung bittet das Regionalmanagement um kurze Anmeldung unter info@leader-lenneschien.de. Für die Veranstaltung gelten die aktuellen Corona-Regelungen (3G-Regel-geimpft, genesen, getestet). Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, zur Veranstaltung den entsprechenden Nachweis und einen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen. Einlass ab 18 Uhr.