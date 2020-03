Tollen Instagram Post Nachricht von Markt entdeckt.

Eine Hilfe in den schweren Zeiten von Coronavirus / Covid-19. Damit wir gemeinsam gut die schwere Zeit in Deutschland überstehen.

Der Text vom Zettel an den Nachbarn:

„Liebe Nachbarn*innen!

Sollten Sie über 65 Jahre alt sein und ein geschwächtes Immunsystem haben, möchte ich Euch unterstützen, gesund zu bleiben.

Ich gehöre nicht zur Risikogruppe und könnte Ihnen durch kleinere Besorgungen bzw. Einkäufe in den nächsten Wochen unter die Arme greifen.

Falls Sie also Unterstützung brauchen, stecken Sie mir bitte eine Zettel an die Tür ( Straße / Nummer) und hinterlassen Sie mir bitte Ihr Telefonnummer.

Gemeinsam steht man alles durch. Sie sind nicht alleine!

Liebe Grüße!

Sabine

P.S.: Wer sich anschließen mag, bitte schreibt Eure Telefonnummer plus Straße hier ein.“

Text Quelle Instagram Post von Markt vom 12.03.2020.

Gemeinsam leistungsstark mit NachbarschaftsChallenge in Ihrer Nähe in Deutschland. Wenn die Nachbarn wegen Corona sich um Sie kümmern. Ein schönes Beispiel zum Nachahmen für eine gute Nachbarschaftshilfe unter Nachbarn.