Der Radarwagen der Stadt Iserlohn ist auch in der kommenden Woche im Stadtgebiet unterwegs.

Montag, 2. November: Hennen, Kalthof, Rheinen.

Dienstag, 3. November: Sümmern, Griesenbrauck.

Mittwoch, 4. November: Iserlohner Heide, Hombruch, Nußberg.

Donnerstag 5. November: Iserlohn Innenstadt.

Freitag, 6. November: Dröschede, Oestrich, Gerlingsen.

Die Radarkontrollen finden schwerpunktmäßig statt. Das heißt, dass mindestens drei von fünf Kontrollen am Tag in dem angekündigten Bezirk stattfinden, aber dennoch weiterhin Kontrollen im gesamten Stadtgebiet stattfinden können. Die Stellen, an denen die Stadt Iserlohn jeweils misst, wurden in Absprache mit der Polizei festgelegt.