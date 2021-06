Inzidenzwert im Märkischen Kreis wieder unter 50

In den letzten 24 Stunden haben sich im Märkischen Kreis 19 Coronaverdachtsfälle labor-technisch bestätigt. Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts rutscht der Inzidenzwert unter die 50-er Marke und beträgt genau 48,0.



Im Märkischen Kreis sinkt die Zahl der akuten Coronafälle deutlich: Derzeit befinden sich noch 372 Infizierte in häuslicher Quarantäne. Das ist der niedrigste Wert seit dem 24. Oktober 2020. Im Vergleich zu letzter Woche Freitag stellt der Kreis einen Rückgang von 33 Prozent fest. 409 Kontaktpersonen dürfen ihr Haus beziehungsweise ihre Wohnung ebenfalls nicht verlassen. Über den Feiertag wurden vom Gesundheitsamt 19 Neuinfektionen registriert. Sie verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Iserlohn (+1), Lüdenscheid (+6), Meinerzhagen (+1), Menden (+1), Nachrodt-Wiblingwerde (+1), Neuenrade (+1) und Werdohl (+8). Der Inzidenzwert sinkt laut Robert-Koch-Institut auf 48,0 und fällt damit 14 Prozent geringer aus als vergangenen Freitag. Seit dem 21. Oktober 2020 wurde ein solch niedriger Inzidenzwert kreisweit nicht erreicht.

Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 gingen beim Märkischen Kreis insgesamt 20.668 Coronanachweise ein. 19.892 Personen haben die Infektion seitdem überstanden. 404 Einwohner sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

In den Krankenhäusern werden zurzeit noch 35 Covid-19 Patienten behandelt, davon 12 intensivmedizinisch, 8 müssen beatmet werden. In der Pflege sind 6 Bewohner von stationären Einrichtungen, Patienten von ambulanten Pflegediensten sowie der Eingliederungshilfe mit dem Coronavirus infiziert, 7 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind 28 und in Kitas 5 Coronafälle bekannt. Die Gesundheitsdienste planen für heute 60 PCR-Tests, 38 am Standort Lüdenscheid und 22 an der Abstrichstelle am Seilersee in Iserlohn.

Die Zahlen für die Städte:

• Hemer: 12 Infizierte, 1.426 Gesundete, 10 Kontaktpersonen und 27 Tote

• Iserlohn: 73 Infizierte, 4.149 Gesundete, 86 Kontaktpersonen und 75 Tote