Schon seit Jahren kämpft die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof ums Überleben. Im April hatte das Unternehmen mit Sitz in Essen ein Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet. Mitte Juni folgte die Nachricht, dass bundesweit 62 von 172 Filialen geschlossen werden sollen – darunter auch der Standort am Schillerplatz.

Auch das Intervenieren der Iserlohner Politik bei den Karstadt-Verantwortlichen half nichts. Selbst die mietfreie Überlassung der Immobilie brachte die Manager nicht zum Umdenken.

Die Schließung der Filiale wurde für Ende Oktober terminiert, doch nun ist schon am Donnerstag, 15. Oktober, Schluss. Fast auf den Tag genau nach 53 Jahren.

Ein Blick ins Gebäude zeigt auch, dass kaum noch Ware vorhanden ist. Selbst Regale werden zum Verkauf angeboten. Ein trauriger Anblick - eine Ära geht zu Ende.