Die Anzahl der am Coronavirus Infizierten schwankt täglich. Aktuell meldet das Gesundheitsamt 888 Erkrankte – 20 weniger als noch am Vortag. Leider ist auch wieder eine Verstorbene zu beklagen.

Beim Gesundheitsamt wurden 67 Neuinfektionen notiert, das sind 53 weniger als am Tag zuvor. 2.469 Männer und Frauen sind als Kontaktpersonen ebenfalls in häuslicher Quarantäne. 86 Personen haben die Krankheit überstanden und konnten aus der häuslichen Isolierung entlassen werden. Leider ist auch ein weiteres Todesopfer zu beklagen, es handelt sich um eine 92-Jährige aus Altena.

Die 67 Neuinfizierten verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Hemer (+6), Iserlohn (+15), Menden (+5). In den letzten sieben Tagen haben sich im Kreis nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 136,0 Menschen pro 100.000 Einwohner mit Corona infiziert. Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises planen heute insgesamt 379 Coronatestungen, davon 277 an der Teststation in Lüdenscheid, 78 an der Teststation in Iserlohn und 24 mobil.

Derzeit werden 92 Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 22 intensivmedizinisch. 17 Personen davon müssen beatmet werden. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt 101 Corona-Infektionen, in den Schulen 64 und in den Kindertageseinrichtungen 14. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder Feuerwehr meldet der Märkische Kreis 53 positiv Getestete.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Kreis bisher insgesamt 5.426 Coronafälle. 4.475 Personen haben den Virus überwunden; 63 Männer und Frauen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Deren Durchschnittsalter liegt bei 75 Jahren.