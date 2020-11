Dem Alleisein entfliehen und zumindest die Jahreswende im geselligen Rahmen erleben - allerdings mit den notwendigen Corona Schutzmaßnahmen, das gehört zum Konzept der Seniorenreise nach Bad Bevensen vom 27. Dezember 2020 bis 4. Januar 2021, für die der Soziale Reisedienst der AWO noch Plätze anbieten kann.

Untergebracht werden die Teilnehmer in einem barrierefreien Hotel am Ortsrand des schönen Heilbades. Eine stimmungsvolle Silvesterfeier gehört natürlich zum Grundprogramm dieser Reise. "Die Reisegruppe wird von einer ehrenamtlichen Reiseleitung begleitet, die sich um die komplette Organisation und weitere Programmpunkte kümmert, um den Jahreswechsel auch unter den Pandemie-Bedingungen so angenehmen wie möglich zu gestalten", verspricht die AWO.

Die AWO weist darauf hin, "dass die Teilnahme an dieser Reise nicht an eine Mitgliedschaft geknüpft ist."

Mehr Infos bei der AWO Iserlohn/ Märkischer Kreis, Telefon 02371/90 89 40.