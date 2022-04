Apotheken

Samstag, 2. April

Linden-Apotheke, Scherlingstraße 1, 58640 Iserlohn, Tel. 02304/9575810

Sonntag, 3. April

Overweg-Apotheke, Overwegstraße 1, 58642 Iserlohn, Tel. 02374/923430

Montag, 4. April

Alte Apotheke, Freiheitstraße 2, 58119 Hagen, Tel. 02334/2763

Dienstag, 5. April

Brunnen-Apotheke, Europastraße 4, 58675 Hemer, Tel. 02372/61831

Mittwoch, 6. April

Avie-Apotheke im Medio-Center, Elsa-Brandström-Straße 7, 58675 Hemer, Tel. 02372/557850

Donnerstag, 7. April

Lenne Apotheke Nachrodt, Altenaer Straße 28, 58769 Nachrodt-Wiblingwerde, Tel. 02352/2676000

Freitag, 8. April

Pluspunkt Apotheke, Hauptstraße 172, 58675 Hemer, Tel. 02372/507771

Samstag, 9. April

Mühlen-Apotheke, Leckingser Straße 198, 58640 Iserlohn, Tel. 02371/7891140

Hilfe im Notfall

Außerhalb der ärztlichen Sprechstundenzeiten kann unter der Notfallnummer 116117 ärztliche Hilfe angefordert werden.

Im Märkischen Nordkreis ist die Notfalldienstpraxis im St.-Elisabeth-Krankenhaus Mo., Di., Do. von 18 bis 22 Uhr, Mi., Fr. von 13 bis 22 Uhr, Sa., So. oder an Feiertagen von 8 bis 22 Uhr besetzt.

Der Kindernotdienst ist im Allgemeinen Krankenhaus Agaplesion Hagen, Haus 3, E0, Grünstraße 35, 58095 Hagen, Tel. 02331/201-2406 oder -2407, gewährleistet.

Wer in Iserlohn oder Letmathe den Zahnarzt-Notdienst in Anspruch nehmen muss, erfährt den diensthabenden Arzt unter Tel. 01805 98 67 00. (Die Kosten für einen Anruf betragen 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz und max. 42 Cent/Min. aus dem Mobilnetz.)