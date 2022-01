Apotheken

Montag, 3 Januar

Schiller-Apotheke, Laarstraße 6, 58636 Iserlohn, Tel. 02371/819750

Dienstag, 4. Januar

Brunnen-Apotheke, Hagener Straße 44-46, 58642 Iserlohn, Tel. 02374/12830

Mittwoch, 5. Januar

Apotheke im Kaufland, Theodor-Heuss-Ring 11 - 25, 58636 Iserlohn, Tel. 02371/95350

Donnerstag, 6. Januar

Kuhlo-Apotheke, Hellweg 5, 58644 Iserlohn, Tel. 02374/973900

Freitag, 7. Januar

Bären-Apotheke, Hagener Straße 34, 58642 Iserlohn, Tel. 02374/3906

Samstag, 8. Januar

Schiller Apotheke, Raiffeisenstraße 5. 58638 Iserlohn, Tel. 02371/78870

Sonntag, 9. Januar

Heide-Apotheke, Ginsterstraße 19, 58640 Iserlohn, Tel. 02371/944760

Montag, 10. Januar

Löwen-Apotheke, Nussbergstraße 91 A, 58638 Iserlohn, Tel. 02371/30312#%

Hilfe im Notfall

Außerhalb der ärztlichen Sprechstundenzeiten kann unter der Notfallnummer 116117 ärztliche Hilfe angefordert werden.

Im Märkischen Nordkreis ist die Notfalldienstpraxis im St.-Elisabeth-Krankenhaus Mo., Di., Do. von 18 bis 22 Uhr, Mi., Fr. von 13 bis 22 Uhr, Sa., So. oder an Feiertagen von 8 bis 22 Uhr besetzt.

Der Kindernotdienst ist mittwochs und freitags von 18 bis 20 Uhr sowie Sa., So. oder an Feiertagen von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr im Bethanien-Krankenhaus gewährleistet.

Wer in Iserlohn oder Letmathe den Zahnarzt-Notdienst in Anspruch nehmen muss, erfährt den diensthabenden Arzt unter Tel. 01805 98 67 00. (Die Kosten für einen Anruf betragen 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz und max. 42 Cent/Min. aus dem Mobilnetz.)