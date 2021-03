Auch in der Kirche Heiligste Dreifaltigkeit, Schulstraße, wird es ab Sonntag, 14. März, wieder sonntägliche Präsenzgottesdienste um 9.30 Uhr geben. Die Besucherzahl ist allerdings auch hier, wie in allen Kirchen des Pastoralverbunds Iserlohn, analog zur Größe reduziert und beträgt 25 Personen.

Damit finden in acht von neun Kirchen des Pastoralverbunds Iserlohn neben den Werktagsgottesdiensten nun auch wieder Sonntagsgottesdienste statt. In der Kirche St. Michael in Gerlingsen sind derzeit bis voraussichtlich einschließlich 5. Fastensonntag nur werktags Gottesdienste.

Hier noch einmal die maximal zulässigen Personenzahlen pro Kirche:

St. Aloysius (70 Personen), Heiligste Dreifaltigkeit (25 Personen), Heilig Geist (35 Personen), St. Josef (40 Personen), St. Hedwig (35 Personen), St. Michael (35 Personen), St. Gertrudis (35 Personen), Herz Jesu, Hennen (36 Personen), St. Peter und Paul, Kalthof (25 Personen).