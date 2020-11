Die richtigen Suchstrategien bei der Literaturrecherche beherrschen jetzt die Schüler der Oberstufe der Europaschule in Hemer. Sie nahmen an dem Programm "Bibliothek macht Schule" der Fachhochschule Südwestfalen in Iserlohn teil.

„Bibliothek macht Schule“, so heißt ein Programm der Hochschulbibliothek der Fachhochschule Südwestfalen. Die Schüler der Stufe Q1 der Europaschule Hemer ließen sich jetzt von den Hochschul-Bibliothekarinnen in die Feinheiten der Literatur-Recherche einweisen.

Im letzten Jahr fand die Veranstaltung noch im Hörsaal und in der Bibliothek am Frauenstuhlweg statt. Jetzt zu Corona-Zeiten wurde die Schulung in die virtuelle Welt verlagert. "Aber auch das klappte ganz hervorragend.", heißt es seitens der Fachhochschule Südwestfalen.

Virtuelle Schulung

Stefanie Grosse, Sylke Kupfer und Claudia Schulte-Stolpe vom Team der Hochschulbibliothek wurden dabei in die Pool-Räume der Schule übertragen, wo insgesamt 60 Schüler und drei Lehrer an der Schulung virtuell teilnahmen. Einige Schüler befanden sich in Quarantäne und konnten sich von zu Hause zuschalten.

Anhand von mediengestützten Präsentationen lernten alle die optimale Suchstrategie und das richtige Zitieren, ebenso wurden Recherche-Instrumente wie der Bibliothekskatalog sowie die Digitale Bibliothek vorgestellt.

Praktisch anwenden konnten die Schüler ihr erworbenes Wissen in einem Quizz namens "Kahoot" und verschiedenen Übungsaufgaben. Dabei griffen die Übungsbeispiele und Aufgaben aktuelle Themen auf wie die Elektromobilität oder Nanotechnologien.

Neue Erfahrung

„Eine Online-Schulung für die Schüler war für uns eine ganz neue Erfahrung. Die Durchführung dauerte rund drei Stunden, war sehr anstrengend, hat aber großen Spaß gemacht“, zog Sylke Kupfer anschließend Bilanz, „was sie bei uns gelernt haben, können sie in allen Bibliotheken anwenden und das Recherchieren von Informationen für Facharbeiten und Referate sollte ab jetzt kein Buch mit sieben Siegeln mehr sein“.