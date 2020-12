237 neu mit dem Coronavirus Infizierte innerhalb eines Tages haben dazu geführt, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis gestiegen ist. Das Robert-Koch-Institut meldet aktuell 224,3 Infizierte in den vergangenen sieben Tagen.

Aktuell verzeichnet das Kreisgesundheitsamt 1.227 Personen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. 182 mehr als noch einen Tag zuvor. Mit ihnen stehen 2.293 Kontaktpersonen unter häuslichen Quarantäne. Dem Kreis wurden 237 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Davon stammen fünf aus Balve, 16 aus Hemer, 54 aus Iserlohn, 33 aus Menden und fünf aus Nachrodt-Wiblingwerde. 54 konnten als geheilt aus der Quarantäne entlassen werden. Im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung ist eine weitere Verstorbene zu beklagen. Es handelt sich um eine 76-jährige Frau aus Schalksmühle.

Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises planen heute insgesamt 37 Abstriche, davon neun an der Teststation in Lüdenscheid, sieben an der Station in Iserlohn und 21 mobil.

Positiv Getestete meldet die Gesundheitsbehörde 51 in Kitas, 269 Bewohner in Pflegeeinrichtungen, 52 in Schulen sowie 31 in sonstigen Einrichtungen wie Sportvereinen, Asylunterkünften und der Feuerwehr.

143 Erkrankte in Kliniken

Derzeit werden 143 Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 28 intensivmedizinisch. 26 Personen müssen beatmet werden. Seit Beginn der Pandemie im Februar haben sich insgesamt 7.416 Einwohner des Märkischen Kreises mit dem Coronavirus angesteckt. 6.089 Märker haben die Krankheit bereits überwunden. 100 sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden

• Balve: 21 Infizierte, 106 Gesundete und 30 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Hemer: 100 Infizierte, 492 Gesundete, 220 Kontaktpersonen und 7 Tote

• Iserlohn: 307 Infizierte, 1.443 Gesundete, 541 Kontaktpersonen und 20 Tote

• Menden: 160 Infizierte, 643 Gesundete, 299 Kontaktpersonen und 16 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 26 Infizierte, 121 Gesundete, 44 Kontaktpersonen und 3 Tote