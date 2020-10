Seit Dienstag, 13. Oktober, ist die Sieben-Tages-Inzidenzzahl gesunken und zwar auf 28,5 neu auftretende Coronainfektionen pro 100.000 Einwohner. Als einzige Kommune im Märkischen Kreis ist Herscheid coronafrei.



Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet seit Dienstag 22 neue labor-technisch bestätigte Coronafälle. Als "nicht mehr ansteckend" wurden 16 Personen nach 14 Tagen aus der Quarantäne entlassen. Aktuell tragen kreisweit 184 Männer und Frauen den Virus in sich. Eine Person wird intensiv-medizinisch versorgt. In häuslicher Isolierung befinden sich auch 1.220 Kontaktpersonen sowie acht Auslandsrückkehrer. Die neuen Coronainfektionen verteilen sich auf Altena (+2), Balve (+1), Halver (+1), Iserlohn (+2), Lüdenscheid (+7), Menden (+4), Neuenrade (+1), Plettenberg (+2), Schalksmühle (+1) und Werdohl (+1).

Heute, 14. Oktober, haben die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises 40 Coronatests in einer Asylunterkunft in Balve geplant.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Märkische Kreis bisher insgesamt 1.303 Coronafälle; 1.087 Personen haben den Virus bereits überwunden; 32 Märker sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Hintergrundinformationen zum Thema Auslandsrückkehrer

Wer sich in den vergangenen 14 Tagen vor einer Einreise nach Deutschland in einem Risikogebiet aufgehalten hat, ist gesetzlich verpflichtet, sich sofort in häusliche Quarantäne zu begeben und sich beim zuständigen Gesundheitsamt zu melden. Dafür steht auf der Homepage des Märkischen Kreises ein Online-Formular zur Verfügung: www.maerkischer-kreis.de.

Welche Regionen oder Länder als Risikogebiet gelten, meldet das Robert-Koch-Institut auf seiner Internetseite www.rki.de.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden

• Altena: 7 Infizierte, 19 Gesunde, 48 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Balve: 4 Infizierte, 25 Gesunde und 37 Kontaktpersonen

• Halver: 27 Infizierte, 67 Gesunde, 129 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 11 Infizierte, 82 Gesunde, 185 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Herscheid: 0 Infizierte, 10 Gesunde und 12 Kontaktpersonen

• Iserlohn: 37 Infizierte, 251 Gesunde, 206 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Kierspe: 3 Infizierte, 33 Gesunde, 19 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Lüdenscheid: 40 Infizierte, 178 Gesunde, 284 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Meinerzhagen: 7 Infizierte, 53 Gesunde, 39 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Menden: 8 Infizierte, 146 Gesunde, 43 Kontaktpersonen und 10 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 3 Infizierte, 12 Gesunde, 12 Kontaktpersonen

• Neuenrade: 1 Infizierter, 63 Gesunde und 25 Kontaktpersonen

• Plettenberg: 16 Infizierte, 80 Gesunde, 59 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Schalksmühle: 8 Infizierte, 20 Gesunde und 39 Kontaktpersonen

• Werdohl: 12 Infizierte, 48 Gesunde und 83 Kontaktpersonen