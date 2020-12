war ein stimmungsvolles Bild, ausgehend vom Alten Rathausplatz in die Unnaer und Wermingser Straße hinein: erstmals funkelten 50 beleuchtete Weihnachtsbäume und sorgten für mehr Licht und Ambiente in schwierigen Zeiten. Dann traf es zunächst die Dekoration in Form von Kugeln und Sternen – ergänzt auf Initiative der Werbegemeinschaft Iserlohn – die von Unbekannten gestohlen oder zerstört wurden, jetzt waren die Lichterketten Ziel von Vandalen.



Dirk Matthiessen vom Stadtmarketing dazu: „Die Kabel wurden erkennbar ‚sauber‘ durchtrennt – hier geht´s klar um Vorsatz. Der Ausfall von mittlerweile 10 Lichterketten und das damit verbundene Sicherheitsrisiko lässt uns keinen Handlungsspielraum mehr, die Beleuchtung muss zurückgebaut werden. Denn schlimmstenfalls löst die Schutzschaltung nicht aus und die stromführenden Leitungen bleiben offen zurück und werden zur Gefahr für Unbeteiligte.“

Trotz höchster angewandter Sicherheitsstandards, nahezu täglicher Kontrollen und Kosten von mehr als 100 Euro pro beleuchteten Weihnachtsbaum seien die Folgen des Vandalismus nicht durch präventive Vorsichtsmaßnahmen auszuschließen gewesen.

Dennoch: Das Gesamtbild der diesjährigen Beleuchtungsoffensive hat bereits durchgängig viel Lob zugesprochen bekommen – insbesondere die Lichtinseln auf dem Alten Rathausplatz finden sich auf zahlreichen Fotoimpressionen verschiedener Social-Media-Kanäle wieder und zeichnen ein stimmungsvolles Bild der Innenstadt, das auch durch die Übergriffe gedankenloser Einzeltäter nicht wesentlich zu trüben ist.