Iserlohn. (friele) Auf einen ganz besonderen Vortrag können sich die Besucher/innen am Mittwoch, 17. November, 15 Uhr, in der städtischen Begegnungsstätte Sonnentreff, Sonnenweg 5a im Dröscheder Feld, freuen. Der Organisator der Gesundheitsvorträge von Continue, dem ehrenamtlichen Dienst der Stadt Iserlohn, Friedhelm Leppert, hat für diesen Nachmittag die Einrichtungsleiterin des Diakonischen Werkes Bethanien Iserlohn, Barendorfer Bruch 7 (mit Sitz in Solingen), Tabea Kaiser, eingeladen zum Thema "Sterben zuhause - dank der Betreuung eines Palliativ-Pflegedienstes". Die Referentin ist Fachkrankenschwester für Intensiv- und Anästhesiepflege, Palliative care, Algesiologische Fachassistenz und Wundexpertin ICW e. V. Jeder ist herzlich eingeladen. Der Vortrag ist kostenfrei. Fragen an die Referentin werden selbstverständlich beantwortet. Es gelten die 3-G-Regeln. Um eine Anmeldung und eventuelle Fragen zur Veranstaltung melden Sie sich bitte bei Friedhelm Leppert unter 02371 / 7837007.