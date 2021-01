Von Mitte Januar bis Anfang Februar finden in Nordrhein-Westfalen die jährlichen Wochen der Studienorientierung statt. Zahlreiche Hochschulen sind mit Informationsveranstaltungen dabei, darunter auch die Fachhochschule Südwestfalen. Zum Angebot gehören Informationen zu Studiengängen, aber auch Online-Seminare und Workshops zur generellen Studienorientierung.

Alexandra Bock gehört zur Allgemeinen Studienberatung der Fachhochschule Südwestfalen am Standort Iserlohn. Sie hält die Wochen der Studienorientierung für einen guten Anlass, sich über Studienangebote zu informieren.

Tieferer Einblick möglich

„Die Wochen der Studienorientierung liegen so, dass Interessierte bis zum Bewerbungsende im Juli noch genügend Zeit haben, weitere Informationen zu sammeln und ihre Entscheidung zu treffen“, meint die Studienberaterin. Ein Vorteil der Wochen der Studienorientierung sei, dass die Hochschulen und Studiengänge sich ganz individuell vorstellen. So bekämen Studieninteressierte einen tieferen Einblick als mit dem bloßen Blick auf die Homepage.

Online-Self-Assessment als Orientierung nutzen

„Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie studieren wollen, bietet es sich an, ein Online-Self-Assessment zu machen“, empfiehlt Bock. Beispielsweise den Studium-Interessentest auf hochschulkompass.de oder Check-U, das Erkundungstool der Bundesagentur für Arbeit. Die Ergebnisse dieser Tests könnten als Anregungen dienen. Außerdem bieten Plattformen wie der Hochschulkompass die Möglichkeit, sich über verschiedene Studienfelder zu informieren und passende Studiengänge zu finden.

Individuelle Perspektive bei Studienwahl wichtig



Für besonders wichtig hält Alexandra Bock bei der Studienwahl die individuelle Perspektive und wendet sich direkt an die Studieninteressierten: „Versuchen sie bei der Studienwahl immer von sich selbst auszugehen: Was interessiert mich, wie möchte ich lernen und arbeiten? Und dann klopfen sie die Studiengänge mit Herz und Verstand darauf ab, ob sie ihre ganz persönlichen Kriterien erfüllen können.“ Antworten auf diese Fragen könnten Studieninteressierte in den Infoveranstaltungen und Workshops der in Frage kommenden Hochschulen erhalten. „Zwar finden dieses Jahr alle Angebote online statt, jedoch treffen die Interessierten auch bei den Online-Angeboten echte Lehrende und erhalten oft die Möglichkeit, Fragen zu stellen.“

Weitere Infos unter www.fh-swf.de/cms/wdso sowie unter www.zsb-in-nrw.de.