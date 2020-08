Am Donnerstag wurden erneut Iserlohner Bürger mit Täuschungsversuchen durch Betrüger konfrontiert. Diese gaben sich telefonisch als Mitarbeiter der Stadtwerke Iserlohn GmbH aus und fragten Zählerstände und Zählernummern ab. Gleichzeitig informierten sie über Preisanpassungsschreiben, die angeblich über die Stadtwerke Iserlohn GmbH versandt wurden. Hiermit zielten sie auf einen Wechsel des Anbieters ab.

„Die Stadtwerke Iserlohn wenden sich bei der Abfrage von Zählerständen immer nur schriftlich an ihre Kunden, und ein Preisanpassungsschreiben wurde nicht versandt“, schildert Björn Born, Leiter des Kundenservices der Stadtwerke Iserlohn. „Wir danken den vielen aufmerksamen Bürgern, die uns über die aktuellen Vorfälle informiert haben. Nur so können wir gegen solche Betrüger vorgehen“, so Born weiter.

Bürger, die einen derartigen Fall melden wollen, sollen sich telefonisch oder per E-Mail an die Stadtwerke Iserlohn oder direkt an die Polizei wenden. Juristische Schritte wurden bereits eingeleitet.

Der Kundenservice der Stadtwerke Iserlohn ist unter Tel. 02371-8071304 und per

E-Mail unter info@heimatversorger.de zu erreichen.