Regelmäßig melden sich Menschen bei mir, die sich von den Anträgen und Schreiben des Jobcenters überfordert fühlen. Manche stellen sich überaus selbstkritisch in Frage, andere zweifeln die eigenen Deutschkenntnisse an. "Hab ich eigentlich einen an der Klatsche?" ist nicht selten der Tenor.

Und regelmäßig setze ich ich zwei Hilfsmittel ein, um das innere Gleichgewicht der Betroffenen bestmöglich wieder herzustellen.

Da ist zunächst eine kleine Filmsequenz auf Youtube Asterix & Obelix "Das Haus das Verrückte macht",

aber auch dieses alte Lied.

Einen Antrag auf Erteilung eines Antragformulars - von Reinhard Mey

Da das Lied schon lange vor der Einführung des SGB II entstanden ist, muss sich der hoch geschätzte Liedermacher die Frage gefallen lassen, ob möglicherweise sein Lied arg missverstanden mit Pate stand für die grottenschlechte Gesetzgebung ...?

Beide Beiträge sind durchaus geeignet aus Normalos richtige Jobcenter-Versteher zu machen.