Im Impfzentrum des Märkischen Kreises sind bis Ende Mai mehr als 55.000 Erst- und Zweittermine für die Schutzimpfung gegen COVID-19 gebucht worden. Mit zunehmender Impfstoffverfügbarkeit wird diese Zahl noch deutlich steigen.



In der historischen Schützenhalle Loh in Lüdenscheid sind bislang mehr als 5.500 Erstimpfungen von Menschen der Altersgruppe 80plus erfolgt. Darüber hinaus hat es mehr als 4.000 Erstimpfungen von Personen der höchsten Priorisierungsgruppe gegeben. Weil das Land NRW dem Impfzentrum des Kreises überplanmäßig weiteren Impfstoff des Herstellers BioNTech/Pfizer zuweisen wird, können auch mehr Impftermine ab dem 1. März freigeschaltet werden. Personen, die 80 Jahre und älter sind und bislang noch keine Termine für die Schutzimpfungen gebucht haben, können das ab sofort nachholen – entweder online (www.116117.de) oder über die kostenlose Telefonnummer der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe: 0800 116117 02. Wichtig: Bei der Anmeldung sollten sowohl Termine für die Erst- als auch für die Zweitimpfung vereinbart werden. Umbuchungen sind nicht möglich!

Zum Hintergrund

Die Koordinierungsleitung des Impfzentrums Märkischer Kreis bringt die Bestellungen auf den Weg und führt die Impfungen anhand der vergebenen Termine durch. Auf die Reihenfolge der Impfungen hat der Kreis keinen Einfluss. Diese wird, ebenso wie die zu priorisierenden Personengruppen, in der Corona-Impfverordnung des Bundes festgelegt. Die Zuteilung der Impfdosen erfolgt durch das Gesundheitsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) ist nach wie vor für die Terminvergabe zuständig.