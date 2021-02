ISERLOHN. Die Volkshochschule Iserlohn bietet in Kooperation mit dem St. Elisabeth Hospital unter dem Titel „Ich nehme ab“ wieder ein Training zur Gewichtsreduktion an, das als erstattungsfähiger Präventionskurs von den Krankenkassen anerkannt ist. Seit vielen Jahr hat sich dieses Angebot erfolgreich bewährt, um dauerhaft abzunehmen und so die Gesundheit zu stärken.

In dieser anstrengenden Zeit ohne Kontakte sitzen viele Menschen zu Hause fest. Der Sportverein hat zu, das Tanzstudio ist geschlossen. Nur die Lebensmittelmärkte haben geöffnet. Das Ergebnis ist für viele erschreckend. Denn häufig daheim und ohne Bewegung isst man oft aus Langeweile. Es wird viel genascht, und der Alkoholkonsum steigt. Schnell zeigt die Waage die kleinen Sünden an. Man hat ja sonst nur wenig Freude in Pandemiezeiten. Die Feiertage haben einen zusätzlichen Beitrag geleistet.

Übergewicht ist gefährlich

Schon jetzt sind 67 Prozent der Männer und 53 Prozent der Frauen übergewichtig. Fatalerweise ist Übergewicht ein hoher Risikofaktor für die Gesundheit und tatsächlich auch für einen schlechten Verlauf, wenn man sich mit Covid 19 infiziert.

Abnehmen geht immer. Man muss nur das richtige und passende Konzept finden.

Der Kurs „Ich nehme ab“ ist so ein Angebot: In kleinen Schritten zum Erfolg. Abnehmen ohne zu hungern. Es gibt nichts, was man nicht essen darf.

Hört sich paradiesisch an? Ist es auch. Kein Mensch nimmt dauerhaft mit Verboten und rigiden Vorschriften ab. Deshalb setzt dieser Kurs auf Genusstraining und auf kleine, erfolgreiche Veränderungen beim Essen. Die sehr individuelle Betreuung ermöglicht das. Freundliche, herzliche und beständige Unterstützung jeden Kursteilnehmers garantiert den Erfolg.

Kurs zunächst online

Der Kurs ist im letzten Semester zum ersten Mal online mit gutem Erfolg durchgeführt worden. Es gibt eine beständige Weiterentwicklung des Konzeptes an die veränderten Bedingungen. Wenn der Lockdown andauert, wird der Kurs zunächst online starten. Und sobald es möglich ist, wird auf Präsenzunterricht und persönliche Treffen umgestellt.

So oder so – Nah oder fern … „Ich nehme ab“ ist eine nachhaltige Gewichtsreduktion garantiert. Ab dem 16. Februar beginnen zwei Kurse von 16 bis 18 Uhr und von 18 bis 20 Uhr.

Anmeldungen unter den Kurs-Nummern 211_32650 (Di, 16-18 Uhr) oder 211_32651 (Di, 18-20 Uhr) nimmt die Volkshochschule Iserlohn, Bahnhofsplatz 2, Tel. 02371 / 217-1943, gerne schriftlich per Anmeldekarte, online unter www.vhs-iserlohn.de oder per VHS-App entgegen.