Das Ordnungsamt der Stadt Iserlohn informiert über die Wochenmarkttermine in den kommenden beiden Wochen:

Wegen des 2. Weihnachtsfeiertages am Samstag, 26. Dezember, fallen die Wochenmärkte in Iserlohn und Letmathe an diesem Tag aus. Die übrigen Wochenmärkte in der Weihnachtszeit und in der Neujahrswoche finden wie gewohnt jeweils am Mittwoch, 23. und 30. Dezember, sowie am Samstag, 2. Januar, statt.