Seit Donnerstag meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Lüdenscheid. Zwölf Personen im Märkischen Kreis haben die Erkrankung überwunden.



Aktuell sind 62 Männer und Frauen mit dem Coronavirus infiziert. Mit ihnen stehen 392 Kontaktpersonen sowie 93 Auslandsrückkehrer aus Risikogebieten unter Quarantäne. Als gesundet aus der Quarantäne entlassen werden konnten sechs Coronapatienten aus Neuenrade, zwei aus Menden sowie jeweils einer aus Iserlohn, Lüdenscheid, Plettenberg und Schalksmühle.

Seit Ausbruch der Pandemie listet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises insgesamt 1017 Coronafälle auf. 923 Personen sind bereits genesen. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen 32 Todesfälle. Derzeit sind Halver, Herscheid, Kierspe und Nachrodt-Wiblingwerde coronafrei.

Heute haben die Gesundheitsdienste an einer Grundschule in Hemer und einer Grundschule in Menden Abstriche bei insgesamt 56 Kontaktpersonen genommen.

Der Kreis weist darauf hin, dass es am Gesundheitstelefon zu Wartezeiten kommen kann. Die wichtigsten Informationen und Hilfestellungen finden Bürgerinnen und Bürger auf der Internetseite des Kreises: www.maerkischer-kreis.de. Reiserückkehrer aus Risikogebieten finden dort auch ein Online-Formular zur verpflichtenden Meldung bei der Gesundheitsbehörde.

Die Zahlen für die Städte:

• Hemer: 1 Infizierte, 73 Gesunde, 72 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Iserlohn: 6 Infizierte, 231 Gesunde, 89 Kontaktpersonen und 5 Tote