"Der anhaltend hohe Inzidenzwert in unserer Stadt bereitet mir große Sorge. Deshalb bin ich sehr froh und erleichtert, dass es bald losgeht mit den kostenlosen Testungen für alle Iserlohner Bürgerinnen und Bürger!" Mit diesen Worten kommentierte Bürgermeister Michael Joithe die Mitteilung des Märkischen Kreises über die Einrichtung eines Schnelltest-Zentrums in Iserlohn. Das soll am kommenden Montag, 15. März, auf dem Festplatz am Seilersee zusätzlich zum dort bereits vorhandenen PCR-Abstrich-Zentrum an den Start gehen. Durch die direkte Nähe sei bei einem positiven Schnelltest direkt ein verifizierender PCR-Test möglich, so Joithe weiter.



Im Schnelltest-Zentrum des Märkischen Kreises können sich dann Bürger wie von Bundes- und Landesregierung angekündigt, einmal wöchentlich kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen. Das Zentrum soll nach Auskunft des Kreises von montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 8 bis 14 Uhr geöffnet sein. Wer sich testen lassen möchte, muss sich vorher einen Termin beim Märkischen Kreis geben lassen. Alles Nähere dazu wird der Märkische Kreis kurzfristig über die örtlichen Medien und auf seiner Homepage mitteilen.

Neben dem Schnelltest-Zentrum am Seilersee soll in Iserlohn kurzfristig ein weiteres eingerichtet werden. Der Märkische Kreis hat ausdrücklich dazu aufgerufen, die Testungen auch in privater Initiative anzubieten. "Ich freue mich, dass es mit Unterstützung der Stadt zusätzlich ein weiteres Testzentrum direkt in der Iserlohner Innenstadt geben wird. Betrieben wird dieses von Unternehmern und Apotheken unserer Stadt", berichtet dazu Bürgermeister Michael Joithe. Es soll im ehemaligen "Cantus"-Ladenlokal an der Unnaer Straße eingerichtet werden. Initiatoren und Verantwortliche sind Christoph Panne (MKEvent), Katrin Alfke (LINDA - Engel-Apotheke) und Sebastian Schöler (Bannerdruck). Wenn alle Zulassungen beim Kreis kurzfristig klappen, wird auch dieses Testzentrum nächste Woche an den Start gehen. "Wir hoffen, dass dem Aufruf des Kreises auch in den Stadtteilen weitere Initiativen folgen werden und stehen für eine beratende Unterstützung gerne zur Verfügung", betont Bürgermeister Michael Joithe und begrüßt das tolle Engagement in und für die Stadt ausdrücklich. Interessierte Organisationen können sich gerne direkt im Bürgermeisterbüro unter buergermeister@iserlohn.de melden.