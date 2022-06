Am Sonntag, dem 29.5.2022 fand unser großer Spendenmarathon für die Ukraine-Hilfe statt.

Neben dem eigentlichen Lauf gab es viele unterhaltsame Programmpunkte, wie die Hüpfburg und Auftritte eines Clowns. Essen und Getränke bot u.a. unsere Abteilung American Football an. Alle Einnahmen der Lauf-Sponsoren gehen zu 100 % an die Aktion Lichtblicke - Ukraine Hilfe. Kosten der Veranstaltung wurden von Sponsoren übernommen.

Bei mäßigem Wetter und teilweise Regen liefen über 100 Läufer.innen über 2.500 Runden. Es wurden über 12.000 Euro für die Spendenweitergabe eingenommen. Einen sehr großen Anteil am Erfolg hatte die Iserlohner Firma Schlüter Systems ®, die allein einen Scheck über 8.000 Euro überreichte und auch den größten Teil der Läufer.innen stellte.

Eine besondere herausragende Leistung wurde von 2 Mitgliedern der TuS-Abteilung American Football erbracht: Mutter und Sohn liefen 53 Runden = Halbmarathon bzw. 66 Runden = 26,4 km.

Unser besonderer Dank geht an alle Teilnehmer.innen, alle Helfer.innen und an die Sponsoren, u.a. auch für die Kostenübernahme der Orga-Kosten. Wir planen im nächsten Jahr eine Folgeveranstaltung. Auf unserer Internetseite ist ein kleiner Film eingebunden, der einen kleinen Eindruck zur Veranstaltung vermittelt:

https://www.tus-iserlohn.de/index.php/archiv-news/394-29-05-22-ukraine-sponsoren-marathon