Das war ein besonderer Tag. Schon zum 31. Mal fand in diesem Jahr die Kreismeisterschaft der Grundschulen im Basketball, zu der insgesamt 39 Teams aus dem Märkischen Kreis gemeldet hatten. Am vergangenen Mittwoch trafen die besten 15 Teams der Vorrunden-Turniere in der Iserlohner Matthias-Grothe-Halle am Hemberg aufeinander, um den Jubiläums-Meister zu ermitteln.

"Um Ruhm und Ehre"

Fast 200 Jungen und Mädchen kämpften dabei für ihre Schule um „Ruhm und Ehre“, jeder erfolgreiche Korb wurde bejubelt, jeder Gegentreffer sportlich hingenommen. Letztlich wurden in den spannenden Begegnungen triumphale Siege gefeiert, aber auch manche bittere Niederlage musste verkraften werden.

Mit dabei war das Team der 2. Basketball Bundesliga Head Coach Milios Stankovic , Jozo Brkic, Elijah Allen, Chris Frazier, Jonas Buss, Viktor Ziring, Moritz Schneider, Jugendkoordinatoren Martin Miethling und Zlata Dahmen und BufDi Tom Grossart.

15 Teams aus dem gesamten Kreisgebiet von Meinerzhagen bis Hennen

Für frenetische Stimmung in der gut besuchten Halle sorgten die Fans aller Teams aus dem Märkischen Kreis, um ihre Spieler anzufeuern. Von Meinerzhagen im tiefen Süden des MK bis Hennen aus dem Iserlohner Norden waren die Teams angereist, um sich zunächst in drei Gruppen für die Platzierungsrunden zu qualifizieren. Die Gruppensiege erkämpften sich dabei die Grundschule Süd 2 aus Iserlohn (Gruppe 3), die Grundschule Lindenhof aus Lüdenscheid (Gr. 1) sowie in der Gruppe 2 die Iserlohner Grundschule Süd 1. Nach vielen spannenden Begegnungen ging der Turniersieg schließlich an die GS Süd 2.

Die komplette Rangfolge des Endrundenturniers im Überblick:

1. Grundschule Süd 2, Iserlohn

2. Grundschule Lindenhof, Lüdenscheid

3. Grundschule Süd 1, Iserlohn

4. Grundschule Wehberg, Lüdenscheid

5. Grundschule Bömberg, Iserlohn

6. Grundschule Regenbogen, Halver

7. Grundschule Bierbaum , Lüdenscheid

8. Grundschule Knapper, Lüdenscheid

9. Grundschule Platte Heide, Menden

10. Grundschule Werdohl 1

11. Grundschule Ebbe, Meinerzhagen

12. Grundschule Werdohl 2

13. Grundschule Hennen, Iserlohn

14. Grundschule Burg, Iserlohn

15. Grundschule Saat, Iserlohn

Siegerteam löst Ticket für die Westfalen YoungStars

Das Team 2 der Südschule aus Iserlohn löste damit zugleich das Ticket für die Westfalen YoungStars am 23. Juni in Hamm. Dort finden jedoch nicht nur die Basketball-Titelkämpfe der Bezirksregierung Arnsberg statt, sondern es treffen auch die besten Schulmannschaften der Kreise und kreisfreien Städte in den Sportarten Turnen, Schwimmen, Leichtathletik, Fußball und Volleyball aufeinander.

Mit leeren Händen ging jedoch an diesem Tag kein Team nach Hause. Jedes Kind hat an diesem Tag Großartiges geleistet und so belohnten bei der großen Siegerehrung Uwe Steinbach, als Verantwortlicher im Schulsport des Märkischen Kreises, mit seinem Team und den Kangaroos die Kinder während der Siegerehrung mit vielen Geschenken.

Uwe Steinebach in Ruhestand verabschiedet

Nach der Siegerehrung war noch lange nicht Schluss: Uwe Steinebach wurde von seinem Team und den Kangaroos nach über 30 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet und die Spieler der 2. Basketball Bundesliga durften Autogrammen verteilen.

31 Jahre Basketball–Kreismeisterschaften! 31 Jahre intensive Zusammenarbeit zwischen dem Ausschuss für Sport im Märkischen Kreis , dem WBV und den Basketball Vereinen vor Ort. Wir bedanken uns für die bisherigen 31 Jahre bester Zusammenarbeit beim Märkischen Kreis, vor allem bei Uwe Steinebach und seinem Team sowie dem WBV bzw. Georg Kleine. Hier vor Ort möchten wir uns an dieser Stelle bei den Iserlohner Schulen Gymnasium an der Stenner und dem Märkischen Gymnasium (insbesondere bei Kristin Pauli) sowie den Schülern und Schülerinnen , die uns zusammen mit lieben Eltern und unseren Spielern der 2. Basketball Bundesliga hervorragend unterstützt haben, bedanken! TEAMWORK der besonderen Art! Klasse!