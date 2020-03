Die Hauptrunde der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB ist Geschichte. Am Samstag starten nach 5 Jahren PlayOffs die allerersten PlayDowns in der Nordstaffel für unsere Iserlohn Kangaroos, die nach den Hauptrunde auf Platz 10 in der Tabelle stehen. Vor dem Einstieg in die spanndende Phase beantworten wir die wichtigsten Fragen zu den anstehenden PlayDowns.

Regelung PlayOff/ PlayDowns der 2. Basketbell Bundesliga ProB:

Dieses Wochenende beginnen die PlayOffs und PlayDowns der 2. Basketball Bundesliga ProB.

Alle Mannschaften, die nach der Hauptrunde der 2. Basketball Bundesliga der Tabellenplätze 1 bis 8 spielen PlayOffs.

Die Tabellenplätze 9 bis 12 (sowohl der Nord- wie auch Südstaffel) treten in der Abstiegsrunde (PlayDowns) der 2. Basketball Bundesliga ProB an. Die Mannschaften nehmen ihre in der Hauptrunde erzielten Punkte (und direkte Vergleiche) mit in die PlayDowns. Jedes Team spielt in einem Hin- und Rückspiel gegen jeden. Gespielt wird in 2 separaten Abstiegsrunden, jeweils eine pro Staffel, in der staffelintern die beiden Letztplatzierten in die Regionalliga absteigen.

Alle Infos hier.

Wer sind die Teilnehmer der PlayDown Staffel Nord?

1. LOK Bernau (11 Siege, 22 Punkte)

2. Iserlohn Kangaroos ( 7 Siege, 14 Punkte)

3. ART Giants Düsseldorf (7 Siege, 14 Punkte)

4. TKS 49ers (5 Siege, 10 Punkte)

Wann finden die Spiele der Iserlohn Kangaroos statt?

Die Iserlohn Kangaroos starten bereits nächsten Samstag in der Matthias-Grothe-Halle

Sa, den 14.3.2020 19.30Uhr

Iserlohn Kangaroos – Lok Bernau // Tickets hier : bit.ly/ZusammenPlaydowns1920

weiter geht es mit:

Sa, den 21.3.2020 19.00Uhr

Auswärtsspiel gegen Düsseldorf

Sa, den 28.3.2020 19.30Uhr

Iserlohn Kangaroos – Stahnsdorf/ TKS 49ers

Sa, den 4.4.2020 18.00Uhr

Auswärtsspiel gegen Stahnsdorf/TKS 49ers

So (!), den 19.4.2020 17.00Uhr

Iserlohn Kangaroos – Düsseldorf

Sa, den 25.4.2020 19.00Uhr

Auswärtsspiel gegen Lok Bernau

Wann startet der Vorverkauf für das erste Heimspiel der PlayDowns?

Der Vorverkauf läuft bereits und ihr könnt hier online eure Tickets kaufen: bit.ly/ZusammenPlaydowns1920

Die Tickets können als PDF aufs Handy geladen oder zu Hause ausgedruckt werden!

Unsere Abendkasse öffnet beim PlayDown-Heimspiel am Sa, den 14.3. um 18.00Uhr!

Gelten für die PlayDown-Karten andere Preise?

Nein! Alle Preise bleiben wie gehabt. Alle Infos rund ums Ticketing entnehmt bitte hier.

Alle Gutscheine und Dauerkarten der Hauptrunde 2019/20 (bis auf die VIP-Dauerkarten) verlieren mit dem Start der PlayDowns ihre Gültigkeit, allerdings bekommen Dauerkarten-Inhaber weiterhin zehn Prozent Rabatt auf ihre Einkäufe in der Kangaroos Fanworld! Deshalb die Bitte der Kangaroos-Verantwortlichen, die Dauerkarten aufzubewahren und beim Kauf in der Fanworld vorzuzeigen!

Fragen?

Dann ruft uns einfach in der Geschäftsstelle an 02371-7943679

oder schreiben uns eine Email: kontakt@iserlohn-kangaroos.de.

Das Team Iserlohn Kangaroos ist jederzeit bereit!

#WinAsOne #WantedAsOne #LetsGoKangaroos #NothingButKangaroos

Pressemitteilung Iserlohn 19/20 // Foto: Max Winkler // Grafik: Nina Staiger