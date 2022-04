Mit einem überzeugenden Auftritt haben die Iserlohn Kangaroos die Playoff-Achtelfinalserie gegen die EPG Baskets Koblenz ausgeglichen. Die Schützlinge von Headcoach Dennis Shirvan setzten sich am Samstagabend vor rund 1.100 Zuschauern in der Matthias-Grothe-Halle verdient mit 73:61 (19:12, 17:12, 19:16, 18:21) gegen die Gäste aus Rheinland-Pfalz durch. An Gründonnerstag fällt jetzt die Entscheidung, welches der Teams ins Viertelfinale der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB einziehen wird. Vor heimischer Kulisse haben die Kangaroos Selbstvertrauen getankt und brennen auf das dritte Spiel der Serie.

Eine solche Kulisse gab es in der Matthias-Grothe-Halle lange nicht. Die knapp 1.100 Zuschauer gaben dem Spiel ein überragenden, intensiven Rahmen, sorgten für Gänsehaut-Momente und eine fantastische Stimmung, die auch die Spieler auf dem Feld nicht kalt ließ.

Die ersten Punkte der Partie erzielte EPG-Point Guard Marvin Heckel nach 72 Sekunden (0:2, 2.). Alexander Möller antwortete im Handumdrehen. Bis zum 7:7 (4.) durch Shembari Phillips blieben beide Teams gleichauf. Toni Prostran, Ruben Dahmen, Tidjan Keita und Elias Marei gaben anschließend jedoch den Takt für einen 10:2-Lauf vor (17:9, 9.), sodass die Kangaroos erstmals etwas komfortabler führten. Mit zwei Freiwürfen setzte Ruben Dahmen schließlich die letzten Akzente des Auftaktviertels.

Und auch in den zweiten zehn Minuten gaben die Kangaroos den Rhythmus vor. Vor allem Alexander Möller, der eine bockstarke Partie ablieferte, drehte auf, erzielte neun der 17 Punkte der Gastgeber. Zudem besorgte er die erste zweistellige Führung seiner Farben (28:18, 16.) und auch die höchste Führung der ersten Halbzeit ging aufs Konto des Centers (30:18, 17.). Toni Prostran mit einem Dreier und Tidjan Keita mit einem spektakulären Dunk sorgten anschließend dafür, dass die lautstarken Gäste-Fans leiser – und der eigene Anhang immer lauter wurde (36:24, 20.).

Aus der großen Pause kamen die Hausherren mit viel Feuer. Shirvan hatte ganz offensichtlich den richtigen Ton getroffen. Aber viel musste er wahrscheinlich nicht sagen. Immerhin verteidigte sein Team intensiv und gut. Und agierte zudem deutlich mannschaftsdienlicher als die Gäste, die zur Halbzeit lediglich zwei Assists verbuchen konnten. Nach einem spektakulären Alley-Oop-Dunking durch die Tidjan Keita und einem weiteren krachenden Dunk von Moritz Hübner (47:29, 25.) kochte die Matthias-Grothe-Halle endgültig. 18 Punkte Vorsprung hatten sich die Kangaroos erkämpft. Zum Ende des dritten Viertels, das Ruben Dahmen mit einem Dreier beschloss, führten die Waldstadt-Korbjäger mit 15 Zählern (55:40, 30.).

Was eigentlich komfortabel wirkte, wurde aber nochmal kribbelig. Angeführt von Marvin Heckel und Lucas Mayer verkürzten die Koblenzer den Rückstand Punkt um Punkt. Als Dominique Johnson die Gäste per Dreier auf Tuchfühlung heranbrachte (55:60, 37.), reagierte Shirvan. Auszeit Iserlohn! Emil Loch versenkte anschließend kaltschnäuzig einen Dreier und hielt die EPG Baskets auf Distanz. Toni Prostran und Tidjan Keita machten die Führung wieder zweistellig (67:57, 40.). Und im Endspurt der Partie sicherten Kapitän Joshua Dahmen und Moritz Hübner den verdienten und hart erkämpften Sieg von der Freiwurflinie.

STIMMEN ZUM SPIEL

Dennis Shirvan, Headcoach Iserlohn Kangaroos: „Es war immer mein Traum, vor so einer Kulisse in der Matthias-Grothe-Halle zu spielen und diese Atmosphäre zu erleben. Wenn es so voll und laut ist, ist unsere Halle mit die geilste Halle der ganzen Liga. Natürlich bin ich nach dem Sieg erleichtert. Wir haben Koblenz bei 61 Punkten gehalten, waren immer da und bereit, alles zu investieren, um das Entscheidungsspiel zu erzwingen. Wir haben am Brett und generell um jeden Ball gekämpft. Ab Montag bereiten wir Spiel drei vor, gehen in die Detailarbeit und feilen an den Dingen, die wir uns im Verlauf der Serie bislang erarbeitet haben. Mit dem Ziel, am Donnerstagabend das Ticket fürs Viertelfinale zu lösen.“

Moritz Hübner, Iserlohn Kangaroos: „Das war ein hart erkämpfter Sieg. Ab der ersten Minute hatte die Partie eine wahnsinnige Intensität. Die Koblenzer haben extrem physisch gespielt, da mussten wir hart dagegenhalten. Alex Möller hat da aber einen super, super Job gemacht unter den Körben. Irgendwann sind wir gut ins Rollen gekommen und haben uns mit dem Ausgleich der Serie belohnt.“

TEAMS & PUNKTE

Iserlohn Kangaroos: Elias Marei (2), Emil Loch (7/2 Dreier), Joshua Dahmen (3, 6 Rebounds, 5 Assists), Emanuel Francisco (DNP), Toni Prostran (13/2 Dreier, 6 Assists), Moritz Hübner (11/1), Tidjan Keita (14/1, 10 Rebounds), Alexander Möller (15, 11 Rebounds), Jonas Buss (DNP), Benjamin Dizdar (DNP), Ruben Dahmen (8/2), Moritz Schneider.

EPG Baskets Koblenz: Emmanuel Timothy Womala (DNP), Shembari Phillips (5/1 Dreier), Leo Vincent Saffer, Lucas Mayer (7), Jacob Mampuya (2), Dominique Kevin Johnson (6/2), Brian Butler (8), Niclas Jonathan Sperber (4), Jamaal Phatty (DNP), Moses Pölking (6), Indrek Sunelik (4), Marvin Heckel (19).

Die erste Playoff-Runde der Kangaroos…

Samstag, 02. April, 19.30 Uhr

EPG Baskets Koblenz – Iserlohn Kangaroos 73:70

Samstag, 09. April, 19.30 Uhr

Iserlohn Kangaroos – EPG Baskets Koblenz 73:61

Donnerstag, 14. April, 19.30 Uhr

EPG Baskets Koblenz – Iserlohn Kangaroos

Tickets für das Entscheidungsspiel in Koblenz hier:

https://basketskoblenz.reservix.de/tickets-epg-baskets-koblenz-2-playoff-heimspiel-in-koblenz-cgm-arena-am-14-4-2022/e1927899

Pressemitteilung Iserlohn Kangaroos / Foto: Max Winkler

#BackToTheRoos #WinAsOne #WantedAsOne #LetsGoKangaroos #NothingButKangaroos