DAK-Herbstcamp: Vier Tage gelungener Basketball zum Abschluss der Herbstferien

In der zweiten Ferienwoche sah man früh morgens noch einige verschlafene Kindergesichter an der Matthias-Grothe-Halle. Die Kinder hatten sich nicht mit dem Wiederbeginn der Schule geirrt, sondern fanden sich für das 14. DAK Herbstcamp der Iserlohn Kangaroos ein.

Insgesamt 36 Kinder zwischen 5 und 15 Jahren wurden vier Tage lang von Entwicklungscoach Yasin Turan und Cheftrainer Dennis Shirvan in Unterstützung des gesamten ProB-Teams sowie den Jugendtrainern Jörg Tschirley und Sophie Grothe gefördert und gefordert. Es standen Kraftübungen, Defense- und Offense-Übungen, viele Spiele und Wettbewerbe an, wobei vor allem Spaß und Basketball im Vordergrund standen.

Kangaroos-Verantwortliche Zlata Dahmen einmal mehr von der Zusammenarbeit aller Helfer und Organisatoren des Herbstcamps begeistert. Das DAK-Herbstcamp ist eine feste Institution in Iserlohn: „Die geniale und enge Zusammenarbeit zwischen den Camp-Verantwortlichen Yasin Turan, Dennis Shirvan, Jörg Tschirley, Sophie Grothe, den Spielern der 2. Basketball Bundesliga, den Partnern DAK Gesundheit, Edeka Hotic, dem Caterer Rinke, Textil mit Profil Inke Renfordt und Bella Italia sowie den Kindern und Eltern macht unser Herbstcamp so außergewöhnlich und erfolgreich. Darauf bauen wir auch in den nächsten Jahre.“

Am letzten Tag nach dem Mittagessen folgte der krönende Abschluss. Alle Coaches vergaben die Urkunden an die Teilnehmer. Des Weiteren gab es das Camp-T-Shirt, 2 Freikarten für ein Heimspiel der 2. Basketball Bundesliga und das neuste Jahresmagazin. Danach wurden die Sieger der Wettbewerbe nach vorne gebeten und mit tollen Preisen ausgestattet. Den Höhepunkt der Siegerehrung, und zugleich den Abschluss des Herbstcamps 2021, bildete die Verleihung der Auszeichnungen des MVPs, des MIPs und des MLPs. „Most improved player“ wurde Konstantin Tauchmann, der sich stark verbesserte und vor allem den größten Kampfgeist aufwies. „Most likeable player“ wurde Sina Laurenz, der sich immer freundlich, hilfsbereit und aufgeschlossen den Neulingen gegenüber zeigte. Kein Weg ging bei diesem Camp an Benjamin Tönnies vorbei, der MVP des Herbstcamps 2021 wurde.

Verpflegt wurde die Kinder von Der Caterer-Rinke, Edeka Markt Hotic und Bella Italia. Durch die Verpflegung und vor allem durch das Engagement der Trainer wurden aus den verschlafenen Gesichtern zu Camp-Beginn teilweise ausgepowerte, aber in erster Linie glückliche basketballverrückte Mienen. “Vielleicht sehen wir eines der Nachwuchstalente auch in einigen Jahren bei unseren TuS Kangaroos Teams oder sogar bei unseren Profis in der 2. Liga”, so Dennis Shirvan.

Am Ende gab es nur glückliche DAK-Camp-Teilnehmer, die sich bereits jetzt auf die 15. Auflage im kommenden Jahr freuen. Und der Termin steht schon fest:

10.10-13.10.2022. Also wieder in der zweiten Woche der Herbstferien!

Danke an alle Beteiligten, Unterstützer und Helfer.

Wir freuen uns auf das nächste Event mit Euch! Let´s go Kangaroos!

