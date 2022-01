Zweites Spiel in 2022, zweites Derby: Am Samstagabend (19.30 Uhr) sind die Iserlohn Kangaroos Gast der EN Baskets Schwelm. Das erste Aufeinandertreffen hielt für die Fans 40 packende Minuten bereit. Der 14. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB markiert nun den Punkt des Wiedersehens. Und der Blick auf die jüngere Vergangenheit offenbart zumindest einen psychologischen Vorteil für die Gastgeber.

Zuletzt haben die Schwelmer um Coach Falk Möller drei Siege in Serie eingefahren. Im Dezember besiegten sie erst die Dragons Rhöndorf (86:74) und gewannen anschließend knapp beim SC Rist Wedel (70:68). Und zum Auftakt des neuen Jahres schossen die EN Baskets den ETV Hamburg mit 111:56 aus der Halle. Mittlerweile stehen Möller und Co. nach durchwachsenem Auftakt in die Spielzeit bei einer Bilanz von sechs Siegen und sieben Niederlagen. In der Addition bedeutet das aktuell Rang acht in der Tabelle.

Im Dezember haben sich die EN Baskets die Dienste von Calvin Oldham Junior gesichert. Der 30-jährige Power Forward bringt jede Menge Erfahrung mit. Und legte in seinen ersten drei Partien solide Zahlen auf, kratzt mit 9,7 Punkten und durchschnittlich 8,0 Rebounds am konstanten Double-Double. Zudem kommt Glen Burns immer besser in Tritt, ist mit 17,6 Punkten Topscorer der Schwelmer. Aber auch Point Guard Rupert Hennen (16,3 Punkte, 7,8 Assists) und Marco Hollersbacher (16,8 Punkte, 7,3 Rebounds) spielen eine mehr als tragende Rolle im Schwelmer Trikot.

Zum Supporting-Cast gehören mit Ex-Kangaroo Nikita Khartchenkov (10,6 Punkte) und Marco Buljevic (9,2 Punkte) zwei erfahrene Shooter ebenso wie Big Man Daniel Mayr (8,3 Rebounds). Schwelm ist tief besetzt. Und die Tabellensituation darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Kangaroos einem Gegner auf Augenhöhe begegnen werden. „Vielleicht ist es ein Vorteil für uns, dass wir ohne Zuschauer spielen werden. Die Schwelmer Fans haben das Potenzial, um aus der Halle einen Hexenkessel zu machen“, sagt Kangaroos-Headcoach Dennis Shirvan vor dem Derby.

Für ihn und seine Schützlinge geht es vor dem Derby in Schwelm vor allem um den Lerneffekt aus der Niederlage bei den RheinStars Köln am vergangenen Wochenende. „Wir haben gesehen, wo unsere Fehler waren. Und die müssen wir gegen Schwelm abstellen. Und sollten sie auch danach nicht wiederholen“, so Shirvan. Und ergänzt: „Zwischen der 25 und 35 Minute haben wir ein Gesicht gezeigt, das nicht unseres ist. Vor allem Defensiv müssen wir gegen die EN Baskets zulegen.“

Denn die Offense ist keine Baustelle der Kangaroos. Selbst wenn die Würfe aus der Distanz nicht fallen – wie in Köln der Fall – reicht die Firepower für 80 Punkte und mehr. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, uns selbst hinterfragt und wollen es im Derby besser machen als zum Auftakt des Jahres“, sagt Shirvan. Gemeinsam mit dem Team habe er unter der Woche die eigenen Pläne und Fahrpläne neu verinnerlicht. Um ab jetzt nach vorne zu schauen. „Wir müssen locker bleiben. Und clever. Und in unsere Pläne und Plays vertrauen.

Und wenn wir im Spiel einmal das spielen, was wir im Training zeigen, müssen wir nicht über Hochs und Tiefs während einer Partie diskutieren”, so der Headcoach der Kangaroos.

Verzichten müssen die Kangaroos vorerst auf die Dienste von Ruben Dahmen, der mit Knieproblemen bis auf Weiteres ausfällt.

Das Spiel wird im Livestream zu sehen sein: https://www.youtube.com/watch?v=IHixoEfK7FY

Der Januar der Kangaroos*

Samstag, 15. Januar 2022, 19.30 Uhr

EN Baskets Schwelm – Iserlohn Kangaroos

Samstag, 22. Januar 2022, 19.30 Uhr

Iserlohn Kangaroos – Dragons Rhöndorf

Samstag, 29. Januar 2022, xx.xx Uhr

SBB Wolmirstedt – Iserlohn Kangaroos

*noch nicht terminiert ist das Nachholspiel gegen den ETV Hamburg

