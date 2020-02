WOW‼️

17 Basketball-Schul-Teams aus Iserlohn, Hemer und Menden während der Vorunde in Iserlohn der Basketball-Kreismeisterschaften 19/20 für Grundschulen in der Almelohalle.

Was für ein Spaß🏀

Auch wenn sich nur 6 Teams für die Endrunde am 19.2.2020 in der Matthias-Grothe-Halle qualifizieren, wir finden alle Kids waren heute einfach nur spitze‼️👏👏👏👏

Danke an alle Kangaroos, die zusammen mit dem WBV und der GS Südschule heute dieses tolle Turnier gewuppt haben‼️🙏

