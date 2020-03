Iserlohn Kangaroos – SC Rist Wedel 83:84 (15:21/32:47/59:65).

Zum Ausklang der Hauptrunde in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB durchlebten die Iserlohner wie schon so oft in dieser Saison ein Wechselbad der Gefühle mit allen Höhen und Tiefen, an dessen Ende eine bittere Niederlage und ein Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt stand.

Nach einer schwachen ersten Halbzeit und einem 17-Punkte-Rückstand erwachten die Kangaroos aus ihrem Tiefschlaf, holten Punkt um Punkt auf, gingen nach 44 Minuten erstmals in Führung (71:70) und wurden von den begeisterten Fans gefeiert. Es schien wieder einer dieser magischen Abende in der Matthias-Grothe-Halle zu werden, an denen die Iserlohner ein schon verloren geglaubtes Spiel noch aus dem Feuer reißen. Nach erneutem Rückstand (74:82) und einem 9:0-Run durch den überragenden Chris Frazier zum 83:82 herrschte zehn Sekunden vor der Schlusssirene ein ohrenbetäubender Ausnahmezustand am Hemberg. Der allgemeine Freudentaumel schlug allerdings zwei Sekunden später in blankes Entsetzen um, als die Schiedsrichter ein angebliches Foul von Ruben Dahmen ahndeten. Eine höchst strittige Entscheidung. Jalen Ross behielt die Nerven und verwandelte die beiden Freiwürfe eiskalt zum umjubelten Gästesieg.

Letztlich haben sich die Iserlohner die Niederlage aufgrund einer unterirdischen ersten Halbzeit aber selbst zuzuschreiben, fanden kein Mittel gegen die aggressiv verteidigenden Gäste, die durch eine Manndeckung Distanzschütze Chris Frazier zunächst erfolgreich aus dem Spiel nahmen. Auf der anderen Seite bekamen die Kangaroos Jalen Ross nicht unter Kontrolle. Mit 15 von insgesamt 21 Punkten hatte er maßgeblichen Anteil daran, dass die Iserlohner nach ausgeglichener Anfangsphase zur Halbzeit mit 17 Zählern Differenz zurück lagen. Erschreckend dabei die Dreier-Quote der Gastgeber, von insgesamt elf Versuchen endete lediglich einer erfolgreich. Außerdem agierten die Iserlohner oft zu überhastet, leisteten sich viele einfache Ballverluste und wirkten in der Defensive oft unkonzentriert. Allerdings leisteten sich auch die Rister viele Fehlversuche in der Offensive, ansonsten wäre der Vorsprung noch größer gewesen.

Wie umgewandelt kehrten die Kangaroos aus der Pause zurück. Jozo Bkric, Elijah Allen und Chris Frazier zeigten nun ihre zuvor vermisste Treffsicherheit und starteten eine erfolgreiche Aufholjagd. Teilweise verkürzten die Iserlohner im dritten Viertel den Rückstand bis auf zwei Punkte, aber erst im Schlussabschnitt gelang wie bereits erwähnt die erste Führung. Wedel wirkte sichtlich angeschlagen, doch die Gastgeber konnten daraus keinen Nutzen ziehen, weil sie zu überhastet agierten. Außerdem mussten sie ab der 34. Minute auf Elijah Allen (5. Persönliches Foul) verzichten, dessen Fehlen in der entscheidenden Phase sich bemerkbar machte. Es entwickelte sich ein regelrechter Krimi ohne Happy End für die Iserlohner.

Kangaroos-Coach Milos Stankovic: „In der ersten Halbzeit war es nicht der Basketball, den wir spielen wollen. Das darf uns im Abstiegskampf nicht passieren. Großes Lob an meine Jungs für die Leistung in der zweiten Halbzeit. Sie haben mit viel mehr Energie gespielt und sich zurück ins Spiel gekämpft. Die letzten sechs Minuten war es sehr schwer, ohne Elijah Allen zu spielen, der unser Leistungsträger ist. Ich kann nicht verstehen, dass erst 113 Sekunden vor dem Ende das erste Foul für uns gepfiffen wurde. Das letzte Foul von Ruben Dahmen hat nur der Schiedsrichter gesehen.“

Kangaroos: Frazier (31 Punkte/5 Dreier), Ziring, Schwarz (2), J. Dahmen (3), Brkic (22), Buss (4), Allen (16/2), R. Dahmen (3/1), Marei, Schneider (2).

Zum Auftakt der Playdowns treffen die Kangaroos am Samstag (14. März) um 19.30 Uhr in der Matthias-Grothe-Halle auf Lok Bernau. Hier zum Ticketkauf: bit.ly/ZusammenPlaydowns1920

Pressemitteilung Iserlohn Kangaroos // Foto: J. Wiechowski