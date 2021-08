ISERLOHN/SEILERSEE. Der SCSI hat mit Hilfe finanzieller Unterstützung des Heinz-Nixdorf-Vereins zur Förderung des Segelsports ein Trainingswochenende der Laser-Jugend auf dem Sorpesee mit Petra Niemann organisiert.

Petra Niemann ist eine der erfolgreichsten deutschen Seglerinnen. Sie begann ihre Segel-Karriere in der Europe-Jolle und stieg später auf den Laser um. In der Europe-Klasse errang sie zwei Mal die deutsche Meisterschaft und belegte 2002 in Kanada den dritten Platz in der Weltmeisterschaft. Bei der Weltmeisterschaft 2006 in Los Angeles belegte sie mit dem Laser den zweiten Platz, 2007 errang sie bei der Weltmeisterschaft vor Cascais den dritten Platz. Ebenfalls war Petra Niemann auch aktive Teilnehmerin bei den Olympischen Spielen 2000 in Sidney, 2004 in Athen und 2008 in Peking.

Heute gibt Sie in ihrer Freizeit gerne als Segel-Trainerin ihr Wissen und ihre große Erfahrung weiter. Ihre Ziele sind Können aufzubauen und zu erweitern, aber auch seglerisches Selbstvertrauen, besonders bei Anfängern, zu festigen.

Das Training wurde mit großer Begeisterung von sechs Jugendlichen des SCSI und zwei Teilnehmern aus dem KSCH wahrgenommen.

Der Wind bestimmte die Inhalte des Trainings. Bei mäßigem Wind am Samstag konnte mit der Form der Boote experimentiert werden. Es wurde daran gearbeitet Geschwindigkeit durch die Bootsform zu generieren und das Steuern durch die Form zu unterstützen.

Am Sonntag konnte dieser Ansatz nicht weiter verfolgt werden, da der Wind über Nacht zunahm. So konnten nunmehr Wenden bei Sturm geübt werden. Darüber hinaus ging es um die Fahrtechnik, um möglichst schnell zu Segeln. Daran schloss sich die Taktik an, also schnell in die richtige Richtung zu segeln. Das richtige Trimmen der Segel konnte an beiden Tagen unter gänzlich unterschiedlichen Windvoraussetzungen trainiert werden.

Petra Niemann verriet auch, warum es Segelanfänger im Training manchmal leichter haben als erfahrene Segler: besonders jugendliche Anfänger lernen schnell neue Abläufe, während die Erfahrenen in bereits vorhandene Prozesse eingreifen und Veränderungen vornehmen um ihre Technik zu verbessern. Letzteres ist häufig deutlich schwerer umzusetzen.

Die jungen Seglerinnen und Segler hoffen auf eine Wiederholung, denn sie erlebten ein intensives Training und ein erlebnisreiches Wochenende.