ISERLOHN. Am Mittwoch, 13.Oktober, laden die Iserlohn Young Roosters von 15 bis 16 Uhr zum KidsDay in die Eissporthalle am Seilersee ein.

Mitzubringen sind nur angemessene bequeme Kleidung inklusive Winterhandschuhe, Wechselkleidung, falls vorhanden eigene Ellenbogen- und Knieschoner, eine Trinkflasche und jede Menge gute Laune! Schlittschuhe und Helm stellen die Trainer gerne zur Verfügung.

Neben erfahrenen Trainern werden unter anderem auch Spieler der Iserlohn Roosters sowie Urmel, das Maskottchen des Deutschen Eishockey-Bundes, mit euch auf dem Eis stehen.

Anmeldungen gehen bitte an schaefer@youngroosters.de oder telefonisch an 0152-24508133.