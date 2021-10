Endlich hat das Warten ein Ende: Am kommenden Samstag feiern die Iserlohn Kangaroos mit dem Derby gegen die EN Baskets Schwelm ihre Heimpremiere in der Saison 2021/22 in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB wieder live vor Ort mit ihren Zuschauern. Theoretisch dürften die Kangaroos in der Matthias-Grothe-Halle sogar unter Volllast fahren. Doch nach der langen Abstinenz geht es vor allem um Vertrauen – und die Annäherung zwischen Fans und Mannschaft. Worauf am Samstagabend geachtet werden muss – Fragen und Antworten.

Kommt beim Derby ein Hygienekonzept zum Einsatz?

Natürlich! Seit Ausbruch der Corona-Pandemie setzen sich die Iserlohn Kangaroos so intensiv wie möglich mit den Herausforderungen an Hygiene und Sicherheit auseinander. Auch wenn wieder Zuschauer zugelassen sind, so wird natürlich auch das Thema Hygiene im Fokus stehen.

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um in der Halle dabei sein zu dürfen?

Wie bei vielen anderen Großveranstaltungen auch, setzen die Iserlohn Kangaroos auf die 3G-Regel. Zutritt zur Halle erhalten also geimpfte, genesene und getestete Personen. Entsprechende Nachweise sind beim Eintritt in die Halle bereitzuhalten.

Herrscht Maskenpflicht in der Matthias-Grothe-Halle?

Die Maske muss beim Betreten der Halle aufgesetzt werden. Auf den Wegen in der Halle muss der Mund-Nase-Schutz getragen werden. Also beispielsweise auf dem Weg zum Platz, zum Catering oder zum WC. Am Platz darf die Maske abgenommen werden.

Beim NOMA-Cup 2020 herrschte ein Einbahnstraßensystem in der Halle. Gilt das immer noch?

Nein. Im vergangenen Jahr waren die Regeln strenger, deshalb gab es in der Halle nur eine vorgegebene Laufrichtung. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des Märkischen Kreises ist diese Einbahnstraßenregelung jedoch nicht mehr anzuwenden.

Ist die MGH nach wie vor in Zonen unterteilt?

Ja, die Zonenregelung bleibt. Im Hygieneleitfaden der BARMER 2. Basketball Bundesliga ist klar festgeschrieben, dass die Einteilung in Zonen bleibt. Somit sollen Spieler, Offizielle, Helfer, Fans und Zuschauer bestmöglich geschützt werden.

Wie komme ich an mein Ticket für das Spiel?

Das Ticketing wird online (zum Ticket-Shop-> bit.ly/IK_TICKETS_2122) abgewickelt oder an den Vorverkaufsstellen zu kaufen sein.

Gibt es ein Kontingent für Gästekarten?

Ja. Auch Fans der EN Baskets Schwelm sind am Samstagabend gern gesehene Gäste in der Matthias-Grothe-Halle. Aber auch hier gilt: Tickets müssen online gekauft werden.

