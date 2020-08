Feldhockey, 2. Verbandsliga

Soester HC : TuS Iserlohn 0:2 (0:0)

Zum Auftakt der Feldhockey-Rückrunde reisten die Hockeyherren des TuS Iserlohn zum Soester HC. Der derzeit verletzte Justus Fritz vertrat Trainer Alexander Barabo, der zur selben Anstoßzeit für den Oberhausener THC aktiv war. Im Kader der Iserlohner waren gleich vier Neuzugänge, die ihr erstes Spiel für den TuS bestritten. Die aus der eigenen Jugend stammenden Lennart Heuser, Johannes Kühl und Jonas Willemsen zeigten ebenso eine starke Leistung, wie der aus Werne an den Hemberg gewechselte Fabian Lang.

Die Gastgeber aus Soest machten es dem TuS im ersten Viertel schwer, einen eigenen Spielaufbau zu gestalten. Durch lange Ballbesitzphasen der Soester Abwehr sahen sich die Iserlohner nach dem torlosen ersten Abschitt gezwungen, mehr Druck zu geben. Nun kamen die Iserlohner zu mehr Offensivaktionen und verpassten mehrfach nur knapp das Tor. Doch auch Keeper Hebbinghaus musste einmal parieren, als die Gastgeber frei vor dem Tor zum Abschluss kamen. Am Ende der ersten beiden Viertel blieb es allerdings bei einen torlosen Remis.

Vom dritten Spielabschnitt an waren die Iserlohner Hockeyherren zunehmend dominanter, scheiterten aber immer wieder am gegnerischen Schlussmann oder setzten den Ball knapp neben das Gehäuse. Erst zu Beginn des letzten Viertels ging der TuS mehr als verdient in Führung. Max Lichtenheld vollendete einen gut ausgespielten Angriff aus kurzem Winkel zum wichtigen Führungstreffer. Die Angriffsbemühungen des Soester HC beschränkten sich weitesgehend auf lange Bälle aus der Abwehr heraus. Kamen die Gastgeber doch mal vor das Tor der 46er, retteten die Defensivakteure und sicherten so die knappe Führung. 1 Minute vor Schluss eroberte Rinke den Ball im eigenen Viertel und leitete so einen Konter ein, den Cem Atay zum 0:2-Siegtreffer vollendete.

Am kommenden Sonntag geht es zum nächsten Auswärtsspiel gegen den direkten Verfolger aus Rheine.

TuS: Hebbinghaus - Barabo, Lang, Miczka - Domininghaus, Heuser, Klingsporn, Kühl, Lichtenheld, Rinke, Willemsen - Atay, Becker, Busemeier