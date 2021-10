Kurzinterview mit Moritz Schneider

Ein blöde Bewegung im Training beim Kampf um den Rebound. Ein kurzer Schmerz. Und eine noch schmerzvollere Pause. Nach einer starken Vorbereitung wurde Point Guard Moritz Schneider von einer Verletzung an die Seitenlinie verbannt. Nach erfolgreicher OP am rechten Knie brennt der 22-Jährige jetzt auf seine Rückkehr ins Training und in den Spielbetrieb.

Moritz, Du bist in Marburg am Knie operiert worden. Wie ist die OP verlaufen?

Die OP ist super verlaufen, es wurden 40 Prozent des Meniskus entfernt. Ich musste allerdings nur eine Nacht im Krankenhaus verbringen, habe keine Schmerzen und freue mich auf die Rückkehr aufs Feld.

Wie war es für Dich, das erste Spiel gegen Bernau von Zuhause aus verfolgen zu müssen?

Wenn ich nur aus der Ferne zuschauen kann, bin ich meist nervöser und zappeliger als vor einem normalen Spiel, bei dem ich dabei bin. Aber die Jungs haben gegen Bernau einen starken Job gemacht. Zu sehen, mit welchem Einsatz sie gespielt haben, motiviert mich nochmal deutlich mehr, so schnell wie möglich zurückzukommen.

Sowohl gegen Hamburg am Sonntag als auch beim Heimderby gegen Schwelm wirst Du nur Zuschauer sein. Wie geht’s dir damit?

Gerade das erste Heimspiel gegen Schwelm, das schmerzt schon sehr, da nur in Zivil auf der Bank sitzen zu können. Ich erinnere mich an die Atmosphäre bei unserem Weihnachtsspiel gegen Schwelm, das war schon der Wahnsinn. Und jetzt, wo wieder Zuschauer in der Halle dabei sein dürfen, wäre es unfassbar gut, dabei sein zu können. Das Gute ist, es kribbelt schon jetzt – und das gibt mir den nötigen Schub für die anstehenden Aufgaben bereit zu sein.

Wir wünschen unserem Moritz weiterhin gute Besserung und bis bald in der Halle.

