Bei den RheinStars Köln haben die Iserlohn Kangaroos am 13. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB die fünfte Niederlage der laufenden Saison kassiert. Köln setzte sich nach einer starken zweiten Halbzeit mit 102:89 (17:25, 23:25, 33:19, 29:20) gegen die Schützlinge von Headcoach Dennis Shirvan durch. Dabei sah es über weite Strecken danach aus, dass das Gastspiel am Rhein eher zugunsten der Gäste ausgehen würde.

Bis zum 4:4 (3.) war es ein ganz normaler Auftakt im Basketball-Campus der RheinStars. Alexander Möller, Moritz Hübner und Joshua Dahmen sorgten mit zehn schnellen Punkten im Anschluss aber für ein erstes kleines Polster der Kangaroos (16:4, 7.). Die Intensität im Spiel der Gäste stimmte, wenngleich sich auch immer wieder kleine Unachtsamkeiten einschlichen. Trotzdem agierten die Waldstädter fokussiert und teils dominant. Dass am Ende der ersten zehn Minuten nur ein 25:17 von der Anzeigetafel leuchtete, war den kleinen Missständen im Iserlohner Spiel geschuldet.

Zu Beginn des zweiten Viertels zogen die Kangaroos durch Punkte von Moritz Schneider, Emil Loch und Jonas Buss auf 13 Punkte davon (32:19, 13.). Und es wirkte, als hätten die Kangaroos Spiel und Gegner fest im Griff. Köln konnte zwar immer wieder kleine Nadelstiche setzen, aber am Geschehen auf dem Feld relativ wenig ändern. Wann immer die RheinStars einen Schritt nach vorn machten, waren die Gäste mit einer passenden Reaktion zur Stelle. Als Toni Prostran per Freiwurf auf 49:37 (19.) stellte, schienen die Hausherren ernüchtert Richtung Kabine zu schauen.

Vincent Golson lag bei nur vier Zählern, die Dreierquote der Gastgeber war nicht der Rede wert. Und trotzdem waren die Kölner noch nicht abgeschüttelt. Das Abschütteln gelang den Kangaroos auch nach dem Seitenwechsel nicht. Im Gegenteil. Bei Shirvans Schützlingen riss plötzlich der Faden – und die RheinStars drehten auf. Sie glaubten an ihre Chance. Sie kämpften. Und zeigten Willen. Yannick Kneesch netzte zwei Dreier, Golson legte nach (59:60, 26.). Und mit einem And One drehte der Kölner Aufbauspieler schließlich die Partie (62:60, 27.). Bis zum Ende des dritten Viertels war es ein offener Schlagabtausch mit Vorteilen für wiedererstarkte Kölner (73:69, 30.).

Heimlich, still und leise schlichen sich die RheinStars angeführt von Golson, der 30 seiner 34 Zähler nach dem Seitenwechsel erzielte, davon. Moritz Hübner per Dreier und Emanuel Francisco verkürzten den Rückstand der Kangaroos noch einmal auf zehn Punkte (86:96, 37.), aber es gelang den Gästen nicht mehr, den verlorenen Faden wieder aufzunehmen und das Spiel noch einmal zu drehen.

STIMME ZUM SPIEL

Dennis Shirvan, Headcoach Iserlohn Kangaroos: „Die erste Halbzeit war sehr gut, wir waren wach und aggressiv, haben aber Köln zu oft zweite oder dritte Chancen gestattet. Das wiederum hat dazu geführt, dass wir nur mit zehn Punkten Vorsprung in die Pause gehen. Auch nach dem Seitenwechsel sind wir gut ins Spiel gekommen – und haben dann komplett den Faden verloren. Auf negative Art und Weise hat dann ein Rädchen ins andere gegriffen. Und diese Abwärtsspirale konnten wir nicht mehr stoppen. Die Niederlage ist absolut unnötig, aber Köln hat das Spiel am Ende verdient gewonnen, stark gekämpft und am Ende den nötigen Willen gehabt, um uns auf Distanz zu halten.“

TEAMS & PUNKTE

RheinStars Köln: Andrej Mangold (12/1 Dreier), Vincent Golson (34/3), Yannick Kneesch (16/4), Thomas Michel, Florian Wendeler (6), Ay-Keen Richardson (5/1), Elijah Schmidt (2), Valentin Blass, Ron Mvouika (18/3), Marley Jean-Louis (9/2), John Joseph Saigge (DNP), Jannis von Seckendorf.

Iserlohn Kangaroos: Elias Marei (DNP), Emil Loch (5/1 Dreier), Joshua Dahmen (10/2), Emanuel Francisco (4), Toni Prostran (4/1), Moritz Hübner (10/2), Tidjan Keita (24, 13 Rebounds), Alexander Möller (22, 9 Rebounds), Jonas Buss (4), Benjamin Dizdar (2), Moritz Schneider (4).

So geht der Januar der Kangaroos weiter*

Samstag, 15. Januar 2022, 19.30 Uhr

EN Baskets Schwelm – Iserlohn Kangaroos

Samstag, 22. Januar 2022, 19.30 Uhr

Iserlohn Kangaroos – Dragons Rhöndorf

*noch nicht terminiert ist das Nachholspiel gegen den ETV Hamburg

Tickets für die Heimspiele gibt’s unter bit.ly/IK_TICKETS_2122

Foto: Gero Müller-Laschet

Pressemitteilung Iserlohn Kangaroos

