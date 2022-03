Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL haben den Vertrag mit ihrem Stürmer Casey Bailey vorzeitig um ein Jahr bis 2023 verlängert und setzen damit ein wichtiges Zeichen im Saisonendspurt.

„Wir sind sehr froh darüber, dass einer unserer Führungsspieler dieses Vertrauen in unsere Organisation setzt. Casey ist auf den Außenpositionen und in der Mitte einsetzbar und unser Stürmer mit der meisten Eiszeit. Er ist seit inzwischen fast zwei Jahren ein extrem wichtiger Baustein in eigentlich allen Spielsituationen“, freut sich Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Sauerländer.

Die Nummer 93 der Roosters begeistert seit seiner Verpflichtung im Herbst 2020 mit seiner Torgefahr, insbesondere durch seinen unverwechselbaren One-Timer im Powerplay. Bereits 21 mal konnte Bailey in der laufenden Spielzeit einnetzen und hat einen großen Anteil daran, dass die Roosters derzeit das gefährlichste Powerplay der Liga stellen. Insgesamt kommt der 30-jährige US- Amerikaner auf 85 Scorerpunkte in 87 DEL-Spielen und erreichte in der vergangenen Saison mit den Roosters das Playoff-Viertelfinale.

„Ich hatte persönlich bisher eine sehr erfolgreiche Zeit bei den Roosters, die ich sehr gerne hier in Iserlohn fortführe. In dieser Saison lief es aus verschiedenen Gründen für uns nicht gut, das wollen wir schnellstmöglich gemeinsam ändern. Und natürlich freue ich mich sehr darauf, dann hoffentlich bald auch vor einer voll besetzten Halle zu spielen, die letzten Spiele waren ja schon ein toller Vorgeschmack“, sagt Bailey zu seiner Entscheidung, eine weitere Spielzeit am Seilersee zu bleiben.