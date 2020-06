Das Eishockey im Sauerland und damit auch die Iserlohn Roosters sind stolz auf ihre Wurzeln. Mit dem neuen, hochwertigen Retro-Trikot, das ab sofort im Fanshop der Iserlohn Roosters erworben werden kann, gibt es nun eine ganz neue Möglichkeit für Roosters-Fans, ihrer Verbundenheit zu diesen Wurzeln Ausdruck zu verleihen.

Elemente aus der Vergangenheit

„Wir haben in den vergangenen Monaten und Jahren bereits einige Elemente aus der Vergangenheit des Eishockeys im Sauerland in unser Merchandising einfließen lassen und eine positive Resonanz festgestellt. Deshalb sind wir nun froh, dass wir ein ganz besonderes Trikot in unser Sortiment aufnehmen können“, sagt Jennifer Klanthe, die sich am Seilersee für das Merchandising verantwortlich zeigt.

Anlehnung an das Jahr 1961

Optisch ist das Retro-Trikot an die frühen Tage des Eishockey-Clubs Deilinghofen angelehnt, genauer gesagt an die Trikots, die bei den ersten ECD-Spielen getragen wurden und mit denen man im Jahr 1961 Deutscher Jugend-Vizemeister wurde.

Verfügbar nur auf Bestellung

Verfügbar ist das hochwertig produzierte Jersey nur auf Bestellung, neben dem gestickten Logo und dem genähten Brust- und Ärmelbereich im NHL-Stil und dem klassischen Schnürkragen dürfen sich die Roosters-Fans natürlich auch auf genähte und individualisierbare Nummern und Namenspatches freuen. Erstmals kann ein Trikot bei den Roosters auch mit Kapitänspatches bestellt werden. Dieses Angebot wird durch die Kooperation zwischen den Sauerländern und der Firma Warrior ermöglicht. Der Ausrüster stattet die Roosters bereits seit über zehn Jahren im Equipment- und Teamwear-Bereich aus, zur kommenden Saison wird diese Kooperation auch auf den Trikot- und Merchandising-Bereich ausgeweitet. „Unsere Partnerschaft besteht seit Jahren und wir freuen uns darauf, unseren Fans im Rahmen dieser Ausweitung bald weitere Produkte präsentieren zu können“, blickt Klanthe in die nähere Zukunft.

Das Retro-Trikot wird für 179,90 Euro zzgl. Versandkosten verfügbar sein.