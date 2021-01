Nur ein Spiel der Nordstaffel der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB steht am Samstagabend auf dem Programm. Und das wird in der Matthias-Grothe-Halle ausgetragen. Die Iserlohn Kangaroos empfangen den Liga-Vize, die Itzehoe Eagles. Ein Team, an das die Waldstadt Korbjäger gute Erinnerungen haben.

Zu Beginn der Spielzeit 2020/21 strauchelte das Team von Coach Pat Elzie. Doch nach und nach fanden die Eagles ihren Rhythmus. Von den letzten zehn Spielen gewannen die Adler acht. Die einzigen beiden Niederlagen während dieses Laufs kassierten die Gäste aus Norddeutschland gegen die Iserlohn Kangaroos (95:105) und bei den WWU Baskets Münster (81:85). Bemerkenswert ist vor allem, dass Elzies Team nur zwei Mal im heimischen Sportzentrum Am Lehmwohld den Kürzeren zogen. Lediglich die VfL SparkassenStars Bochum und die Iserlohn Kangaroos konnten in Itzehoe gewinnen.

Der Hinspiel-Erfolg ist für die Kangaroos eine schöne Erinnerung. Ähnlich wie die zuletzt erkämpften Siege gegen die TKS 49ers (94:93) und bei den ART Giants Düsseldorf (92:84). Am Samstagabend erwartet die Iserlohn Kangaroos ein völlig neues Spiel. Und gegen das offensivstärkste Team der Liga (90,0 Punkte im Schnitt) muss das Team von Headcoach Stephan Völkel von Beginn an hellwach und fokussiert sein.

„Itzehoe hat großes offensives Potenzial, also müssen wir versuchen, ihre Wirkungskreise effektiv einzuschränken, den Eagles einfache Punkte und ihre Komfortzonen nehmen“, so der Kangaroos-Coach. Und ergänzt: „Wir treffen definitiv auf eine Top-Mannschaft.“ Wichtig werde vor allem sein, das Tempo zu kontrollieren, um so den Itzehoer Scoring-Drang zu unterbinden.

Auch wenn die Eagles das schnelle Spiel bevorzugen, so sind es doch vor allem die Big Men der Adler, von denen die größte Gefahr ausgeht. Die Power Forwards Christopher Hooper (19,3 Punkte, 10,5 Rebounds) und Marko Boksic (16,5 Punkte) sind die Topscorer ihres Teams. Center Yasin Kolo legt zudem 15,8 Punkte auf und schnappt sich zudem knapp sieben Rebounds pro Partie. Im Hinspiel gelang es den Kangaroos jedoch, Kolo weitgehend aus dem Spiel zu nehmen. Mit Johannes Konradt (8,4), Niclas Sperber (7,6) und Erik Nyberg (7,0) verfügen die Eagles über einen soliden Supporting Cast für ihre Big Men. Aber auch die Routiniers Flavio Stückemann und Achmadschah Zazai sind immer gefährlich.

Die Kangaroos gehen selbstbewusst in den 15. Spieltag. Und hoffen, am Ende den siebten Saisonsieg einfahren zu können.

Pressemitteilung Iserlohn Kangaroos // Jasmin Koppenstein