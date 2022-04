Die Iserlohn Kangaroos trauern um Heinz-Peter Heinrichs. Am Samstag verstarb „HP“, wie er liebevoll genannt wurde, nach langer, schwerer Krankheit im Alter von nur 63 Jahren. Du wirst uns fehlen, HP!

„Ohne positiv Verrückte funktioniert ein Verein nicht“, antwortete Heinz-Peter Heinrichs einmal auf die Frage, warum er sich mit Herzblut einbringe. Verbunden mit dem Zusatz: „Und weil es einfach Spaß macht!“ Ein knappes Vierteljahrhundert lang war HP eines der prägenden Gesichter bei den Iserlohn Kangaroos. Nie in der ersten Reihe, aber immer ganz vorne mit dabei. Die Matthias-Grothe-Halle war sein zweites Wohnzimmer. Und die Ordnung in den Kühlschränken eines seiner Anliegen.

Denn neben seiner Vorstandsarbeit hat er jahrelang die Einkäufe und das Catering verantwortet. Mit welcher Akribie er dabei vorgegangen ist, zeigt die Kühlschrank-Anekdote. Und genau deswegen sagte er auch Mal, als er gefragt wurde, wo in der Halle man ihn am besten finden könne: „Überall. Und nirgends.“ Garniert waren solche Antworten immer mit einem herzlichen Lachen und freundlichen Blicken. Durch seine Wurzeln am Rhein trug er den Stempel „rheinische Frohnatur“ nicht von ungefähr. Und auch nach Jahrzehnten in Iserlohn war der rheinische Akzent sein treuer Begleiter.

Kein Schiedsrichter kam an ihm als Betreuer vorbei. Mit viel Herz und großem Charme kümmerte er sich um die Unparteiischen, die die Spiele der Kangaroos leiteten. Immer mit dem Ziel, ihnen den Aufenthalt in Iserlohn zu angenehm wie möglich zu machen. Dass die Kangaroos mit dem Groß- und Einzelhandelskaufmann einen verlässlichen, engagierten Mitstreiter fanden, war dabei aber eigentlich dem Zufall zu verdanken. Nachdem er mit Sohn Björn quasi einmal Querbeet durch die Iserlohner Sportlandschaft gezogen war, landete er durch seinen Nachbarn Willi Schwarz schließlich beim Basketball. „Und weil ich die Klappe nicht halten kann, hab ich direkt mitgemacht“, erklärte er.

Seine Enkelkinder waren sein größter Stolz. Mit leuchtenden Augen und großväterlicher Ergriffenheit erzählte er gern von Unternehmungen und Ausflügen mit seinen Enkeln. Denn am Ende war es nicht nur seine Familie, die sein Engagement erst möglich machte. Zusammen mit seiner Frau Karola und seinem Sohn war er Teil der großen Kangaroos-Familie. Und wird es in den Herzen der Kangaroos auch immer bleiben.

„Der viel zu frühe Tod von HP hinterlässt eine riesige Lücke in unserem Verein. Er war nicht nur Einkäufer, Schiedsrichterbetreuer oder Gesellschafter, in erster Linie war ein guter, treuer Freund, auf den wir uns immer verlassen konnten. Unsere Gedanken sind bei Karola, Björn, seiner Frau und den Enkelkindern, denen wir in dieser schweren Zeit viel Kraft wünschen und die wir nach Kräften unterstützen, wenn wir können. HP, wir vermissen dich“, sagt Kangaroos-Geschäftsführer Michael Dahmen stellvertretend für alle Freunde, Wegbegleiter und die gesamte Kangaroos-Familie.