„Ganz schön rutschig“ hört man die Kleinen immer wieder sagen, doch das Strahlen in den Gesichtern spricht eine eindeutige Sprache. Oft dauert es nur einige Minuten, bis die Kinder den Dreh raushaben und sich immer schneller über die Eisfläche bewegen. Und so war es auch gestern beim KidsDay in der Iserlohner Eissporthalle am Seilersee. Insgesamt 34 Kinder nahmen daran teil. Und das Beste: Sie hatten großartige Unterstützung bei ihren ersten Schritten auf dem Eis. Gleich neun Spieler der Iserlohn Roosters haben es sich nicht nehmen lassen, Werbung für die schnellste Mannschaftssportart der Welt zu machen. Neben den Stürmern Brent Aubin, Kris Foucault, Joe Whitney, Brent Raedeke und Luke Adam waren außerdem noch die Verteidiger Hubert Labrié, Maxim Rausch und Erik Buschmann sowie Torhüter Andy Jenike mit auf dem Eis. „Das war wirklich klasse! Wir sind hier in Iserlohn eine große Eishockeyfamilie und die Jungs gestern haben das erneut unter Beweis gestellt“, freute sich der 1.Vorsitzende der Young Roosters, Bob Paton. Auch die eigenen Nachwuchstalente aus der U15- sowie der U9- und U7-Mannschaft standen mit auf der Fläche und sind den potenziellen Neuzugängen zahlreich zur Hand gegangen. Damit gestern auch wirklich kein Kinderwunsch unerfüllt geblieben ist, war als Sahnehäubchen Specialguest Urmel, Maskottchen des Deutschen Eishockey-Bundes e.V., auch noch mit von der Partie. „Es ist doch schön, wenn man dem Nachwuchs was zurückgeben kann. Wir haben auch alle mal klein angefangen und hätten wir damals so eine Erfahrung machen können, hätten wir uns ja auch alle riesig gefreut“, so Torhüter Andy Jenike nach der Einheit.

Wer gestern die Chance verpasst hat aufs Eis zu gehen, der findet alle weiteren Informationen zur Eislaufschule hier.