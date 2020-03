Die aktuelle Situation stellt auch den Sport im Märkischen Kreis vor neue Herausforderungen und verunsichert zunehmend die Sportvereine in Ihrer Arbeit. Auch der Breitensport, welcher der Kern vieler Sportvereine ist, ist dabei komplett zum Erliegen gekommen.

Daraus folgt, dass sich Sportvereine verschiedene Fragen stellen. Zum Beispiel diese:

• Müssen Sportveranstaltungen abgesagt werden und welche Auswirkungen hat die Absage auf die Startgelder bzw. Teilnehmergebühren?

• Müssen Mitarbeiter*innen trotzdem vergütet werden, wenn der Sport- bzw. Trainingsbetrieb eingestellt wird bzw. Sportveranstaltungen abgesagt werden?

Diese und 10 weitere Themen mit Fragen und Antworten hat der Kreissportbund Märkischer Kreis in einem FAQ-Katalog mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen erweitert und aktualisiert.

Der FAQ-Katalog ist auf der Homepage unter: www.ksb-mk.de/umgang-corona/ zu finden.

Allen Sportvereinen im Märkischen Kreis reicht der Kreissportbund Märkischer Kreis e.V. die „virtuelle“ Hand und wiederholt sein Angebot, dass ihm die unterschiedlichen Herausforderungen mitgeteilt werden. Der Kreissportbund Märkischer Kreis e.V. wird diese Informationen zusammentragen, auswerten und im Rahmen seiner Interessenvertretung gegenüber Verwaltung, Politik und Landessportbund in einen Dialog überführen.

Für Rückfragen stehen die Mitarbeiter des KSB MK unter 02371 77977-11 oder per E-Mail an: info@ksb-mk.de gerne zur Verfügung!