Mehr als 400 Starter bei der 39. Auflage des Iserlohner Silvesterlaufes "Rund um den Danzturm"

Bei der 39. Auflage des Iserlohner Silvesterlaufes "Rund um den Danzturm" konnte das Organisationsteam des Lauftreffs im TuS Iserlohn wieder mehr als 400 Teilnehmer an der Fachhochschule Südwestfalen begrüßen. Neben 30 Walkern nahmen dabei 207 Starter und Starterinnen die 5-km-Runde in Angriff, über die doppelte Distanz (10,3 km) waren 2019 178 Läufer und Läuferinnen am Start.

