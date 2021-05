Iserlohn/Menden/Schwerte/Hemer. Die Schiedsrichtervereinigung Iserlohn hat eine neue Homepage. Über die Webadresse www.sr-iserlohn.de ist sie erreichbar. Mit neuem Design, benutzerfreundlicher Menüführung, aktuellen Neuigkeiten und modernem optischen Auftritt gelingt den heimischen Schiedsrichtern ein echter Quantensprung in der Kommunikation mit den eigenen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, Interessierten, Vereinen und Partnern. „Wir freuen uns sehr über diese neue Homepage, die sportliche Emotionalität und aktuelle Informationen für die Nutzer bereithält“, erklärt Lars Lehmann als Vorsitzender des Kreisschiedsrichterausschuss (KSA) anlässlich des Livegangs des neuen Webauftritts.

Besonderes Augenmerk legte das Redaktionsteam um den stellvertretenden KSA-Vorsitzenden Julian Engelmann (SF Sümmern) und Öffentlichkeitsmitarbeiter Dirk Sodenkamp (BSV Menden) auf die Bilderauswahl. Zum einen wurden von allen Schiedsrichtern, die überkreislich im Einsatz sind, neue Bilder gemacht, was in Corona-Zeiten besondere Vorkehrungen und Planungen nötig machte, zum anderen sind viele Bilder von heimischen Schiedsrichtern bei der aktiven Ausübung ihres Hobbys zu sehen.

„Die Homepage hat eine Iserlohner Identität erhalten. Wir wollen mit diesen Bildern Spaß, Freude und Leidenschaft für unser Hobby ausdrücken“, erläutert Lars Lehmann (SC Hennen) diese ganz besondere Ausgestaltung der Homepage. Tatsächlich sieht man Julian Engelmann in seiner Funktion als 4. Offizieller in der Regionalliga die Auswechseltafel hochrecken, Frauen-Bundesliga-Schiedsrichterin Annika Paszehr (Holzpfosten Schwerte) mit den Assistenten Nico Confortola (FC Borussia Dröschede) und Henri Metz (SF Sümmern) in einer Teambesprechung in der Kabine oder ein Lehrgangsbild von der sportlichen Prüfung in Kaiserau. Auch das Nachwuchskonzept des Kreises wird auf der Homepage erläutert und die derzeit geförderten Schiedsrichter vorgestellt. „Die Homepage ist ein Element, um die Werbung für die Schiedsrichterei zu optimieren“, weist Lars Lehmann auf die Bedeutung des neuen Webauftritts bei der Nachwuchsgewinnung hin.

Die Menüführung ist klar strukturiert und der Downloadbereich ist hochaktuell. „Hier mussten wir einige alte Dateien entfernen. Unseren Schiedsrichtern dient die Homepage auch als Serviceplattform“, berichtet Julian Engelmann von den Erfahrungen. Gemeinsam mit der Mendener Agentur Smart Media und der wohlwollenden Sponsoringakquise von Ex-Bundesligaassistenten Florian Steuer konnte die Seite innerhalb von gut drei Monaten realisiert werden. „Die Zeit der Lockdowns konnten wir so sehr effektiv nutzen, um für die nächste Saison 2021/22 kommunikativ gut aufgestellt zu sein“, blickt Lars Lehmann mit viel Vorfreude auf die kommenden Monate. Übrigens: Julien Wache (SF Sümmern) und Sinan Cakir (FC Iserlohn) komplettieren das Online-Redaktionsteam.